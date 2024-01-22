Глава дипломатии ЕС посетит Украину 22.01.2024, 22:16

Жозеп Боррель

Визит состоится в феврале.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом в феврале этого года.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

«Я поеду в Украину в первую или вторую неделю февраля», - заявил он, не назвав точной даты.

При этом Боррель не рассказал, с кем планирует встретиться во время своего визита в Украину.

«Министры согласились, что сейчас не время уменьшать нашу помощь Украине, наоборот — надо сделать больше и быстрее... относительно финансовых ресурсов, военного оборудования, тренировки военных и всех украинских потребностей для защиты. Мы будем продолжать работать над прогнозируемой помощью», - заявил он.