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Глава дипломатии ЕС посетит Украину

  • 22.01.2024, 22:16
Глава дипломатии ЕС посетит Украину
Жозеп Боррель

Визит состоится в феврале.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом в феврале этого года.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

«Я поеду в Украину в первую или вторую неделю февраля», - заявил он, не назвав точной даты.

При этом Боррель не рассказал, с кем планирует встретиться во время своего визита в Украину.

«Министры согласились, что сейчас не время уменьшать нашу помощь Украине, наоборот — надо сделать больше и быстрее... относительно финансовых ресурсов, военного оборудования, тренировки военных и всех украинских потребностей для защиты. Мы будем продолжать работать над прогнозируемой помощью», - заявил он.

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