Рейс «Победы» из Петербурга в Минск задерживается 22.01.2024, 22:24

Из-за непогоды.

Вылет и прибытие рейсов в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) задерживаются из-за непогоды, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживается. В расписании аэропорта Пулково возможны изменения. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Там добавили, что сложные метеорологические условия — ливневый снег, ветер от 9 до 15 метров в секунду и низкий коэффициент сцепления привели к перенаправлению ряда рейсов авиакомпании на запасные аэродромы.

Сообщается, что непогода в Санкт-Петербурге продлится примерно до 06.00 23 января.

По данным Национального аэропорта Минск, рейс «Победы» из Петербурга в Минск задержан. На данный момент указано, что время его прибытия в столицу — 00.15. Согласно расписанию, он должен был прилететь в 19.45.