Белорусы — третья по величине группа мигрантов, принятых Германией по политическим и гуманитарным причинам в 2022 году 22.01.2024, 22:52

В 2022 году в ФРГ проживало 28 835 граждан Беларуси.

Белорусы стали третьей по величине группой мигрантов, принятых Германией по политическим и гуманитарным причинам в 2022 году, говорится в 330-страничном ежегодном отчете о миграции, опубликованном правительством страны в январе 2024 года. Внимание на документ обратило издание «Позірк».

В 2022 году ФРГ приняла 105 белорусов, в том числе 55 женщин. На первом месте мигранты из Афганистана (16 960), для которых после захвата власти талибами существует специальная программа, и России (235). Без учета афганцев белорусы составили почти четверть (23%) мигрантов названной категории.

Как следует из отчета, годом ранее, в 2021-м, по политическим и гуманитарным причинам Германия дала убежище 90 белорусам, в 2015—2020 годах — ни одному.

Всего в 2022 году из Беларуси прибыло 3496 мигрантов, что стало рекордом для периода, который рассматривается в докладе (с 2010 года). В 2021-м этот показатель составил 2588, в пандемийном 2020-м — 1910, в 2019-м — 2534, в 2010—2022-м — 28 041.

В Беларусь из Германии в 2022 году уехало 999 человек, в 2021-м — 889, в 2020-м — 819, в 2019-м — 1222, в 2010—2022-м — 13 092.

В 2022 году, по официальным данным, в Германии проживало 28 835 граждан Беларуси, в 2021-м — 25 775, в 2020-м — 24 250, в 2019-м — 23 610 (рост за четыре года на 22,1%).

В докладе отмечается также, что в 2022 году посольство ФРГ в Минске выдало 872 визы для воссоединения семей — рекордное количество в рассматриваемый период (с 2010 года). В 2021 году было выдано 723 визы, в 2020-м — 647, в 2019-м — 619, за 13 лет — 6893.

С момента обретения Беларусью независимости в Германию переехало 4089 этнических немцев и членов их семей (т.н. поздние переселенцы). Пик пришелся на 2001 год — 331 человек, минимум был зафиксирован в 2012 году — три человека. В 2022 году в ФРГ из Беларуси переселилось 108 этнических немцев и членов их семей против 72 в 2021-м, 101 в 2020-м и 144 в 2019-м.