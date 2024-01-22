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Cтраны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ

  • 22.01.2024, 23:43
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Cтраны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС.

Страны — участницы Евросоюза достигли соглашения относительно процедуры использования доходов, полученных с замороженных российских активов. Об этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции, проходившей в рамках заседания Совета ЕС в Брюсселе. По словам Борреля, окончательное решение по этому вопросу будет принято до следующего заседания совета в феврале.

«У нас есть политическое соглашение о завершении работы на основе предложения, вынесенного в декабре, которое акцентирует внимание на использовании доходов от замороженных российских активов», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Боррель отметил, что речь идет исключительно о доходах, полученных с замороженных российских активов. Дальнейшие обсуждения будут проведены на уровне послов, отметив готовность соглашения. Окончательное решение ожидается в феврале, как было заявлено на пресс-конференции.

В рамках 12-го пакета санкций против России впервые введена возможность конфискации замороженных российских активов. 16 января Министерство финансов Бельгии сообщило о том, что ЕС на техническом уровне начал работу по изъятию замороженных активов Банка России. После начала войны в Украине ЕС заморозил российские активы, которые находятся в Европе, на $300 млрд.

В Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии ранее потребовали, чтобы решение об изъятии российских активов было «абсолютно легитимным». Президент Литвы Гитанас Науседа и спецпредставитель президента США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицке опасались, что найти юридические основания для конфискации замороженных активов будет сложно.

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