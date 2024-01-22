Украинские саперы захватили в плен 11 оккупантов 22.01.2024, 23:54

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Невероятный случай для современной войны.

Украинские саперы на востоке Украины захватили в плен группу из 11 россиян. Об этом 22 января сообщает «Стратком ВСУ».

Отмечается, что инженеры 808-го отдельного полка поддержки ВСУ выполняли боевые задания на востоке Украины.

«Просто представьте, насколько яростно воюют Вооруженные Силы, если даже силы поддержки берут врагов в плен. Гордимся и желаем удачной охоты», - говорится в сообщении.