Израильская армия начала новое крупное наступление на юге Газы
- 23.01.2024, 0:56
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Операция может занять несколько дней.
Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается серьезными боевыми действиями с боевиками организации ХАМАС.
Об этом сообщает The Times of Israel.
В наступлении принимают участие четыре бригады ЦАХАЛ во главе с 98-й дивизией. Сама операция была начата со вчерашнего дня серией авиаударов по объектам ХАМАС в этом районе.
Израильские военные ставят себе за цель в ходе этого наступления уничтожить военную базу ХАМАС в районе Хан-Юнис. Сама операция может занять несколько дней. Также есть информация о намерениях ЦАХАЛ нанести удары по ключевым опорным пунктам террористов, аванпостам и инфраструктуре в этом районе.
По данным израильской стороны, сегодня утром удалось ликвидировать около 50 боевиков ХАМАСа, включая нескольких командиров.
Отмечается, что солдаты оцепили лагерь беженцев Хан-Юнис, где расположены несколько объектов террористов, и стали проводить маневры в нем.
Также в командовании ЦАХАЛ заявили, что военным известно о местах, где находятся гражданские лица, а также больницы, и армия будет работать так, чтобы не причинить им вреда.