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Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

  • 23.01.2024, 2:06
Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Прага пытается включить это требование в 13-й пакет санкций против России.

Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщают «Чешские новости».

Чехия пытается включить это требование в 13-й пакет санкций против России, который готовит Евросоюз. Сейчас Прага собирает поддержку своего предложения.

«Все внимание сейчас приковано к внеочередному Европейскому совету (состоится 1 февраля, - ред.), на котором будет решаться вопрос о макрофинансовой помощи (для Украины, - ред.)», - заявил Липавский.

Он отметил, что в контексте Украины Европейскому союзу также важно сосредоточиться на общей стратегии в отношении России.

«Это давние дебаты, которые не приветствуются здесь, в ЕС, но я думаю, что если мы вступаем в третий год российской войны, то должны быть в состоянии задать некоторые вопросы», - сказал он.

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