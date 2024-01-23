закрыть
23 января 2024, вторник, 4:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Коломойского оставили под арестом до марта

  • 23.01.2024, 3:42
Коломойского оставили под арестом до марта
Игорь Коломойский

С альтернативой внесения залога.

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому продлили срок действия меры пресечения до 2 марта 2024 года с альтернативой внесения залога в 2,65 млрд грн. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 22 января, пишет «Укринформ».

Отмечается, что прокуроры просили продлить Коломойскому меру пресечения с залогом 2,7 млрд грн.

Коломойский в свою очередь в суде рассказал, что у него обострились хронические болезни и начались проблемы с сердцем. Он заявил, что нуждается в дополнительном обследовании.

СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора в сентябре вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн. Впоследствии эту сумму увеличили.

28 ноября арест для Коломойского продлили до 26 января 2024 года. Он может внести залог в размере 3,8 миллиарда гривен, однако олигарх отказывается вносить средства.

Апелляционный суд позже уменьшил размер залога до 2,7 млрд грн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко