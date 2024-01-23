Коломойского оставили под арестом до марта 23.01.2024, 3:42

Игорь Коломойский

С альтернативой внесения залога.

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому продлили срок действия меры пресечения до 2 марта 2024 года с альтернативой внесения залога в 2,65 млрд грн. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 22 января, пишет «Укринформ».

Отмечается, что прокуроры просили продлить Коломойскому меру пресечения с залогом 2,7 млрд грн.

Коломойский в свою очередь в суде рассказал, что у него обострились хронические болезни и начались проблемы с сердцем. Он заявил, что нуждается в дополнительном обследовании.

СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора в сентябре вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн. Впоследствии эту сумму увеличили.

28 ноября арест для Коломойского продлили до 26 января 2024 года. Он может внести залог в размере 3,8 миллиарда гривен, однако олигарх отказывается вносить средства.

Апелляционный суд позже уменьшил размер залога до 2,7 млрд грн.