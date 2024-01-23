Новак Джокович снял пародию на Арину Соболенко 23.01.2024, 4:59

Как отреагировала белорусская теннисистка?

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снял на Australian Open 2024 пародию на белоруску Арину Соболенко, которая ранее показала, как хорошо умеет бить ногой, пишет «Комсомольская правда».

Перед тем Соболенко записала видео, в котором поставила на голову своего тренера что-то похожее на воланчик и ударом ноги его сбила.

Джоковича это вдохновило на собственный подобный пародийный контент. В своем ролике он сделал вид, что тоже хочет сбить предмет с головы человека из своей команды, но не может это сделать. Якобы он очень старается, но никак не может так высоко забросить ногу.

Соболенко не только не обиделась, но и переставила видео Джоковича в свои соцсети.