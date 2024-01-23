Что больше всего подорожало в Беларуси 23.01.2024, 8:46

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Цены растут, несмотря на их искусственное сдерживание.

Национальный статистический комитет рассказал, как изменились цены в декабре 2023 года по отношению к декабрю 2022 года на отдельные группы продовольственных и непродовольственных товаров, а также на отдельные виды услуг, пишет myfin.by.

По данным Белстата, в декабре 2023 года в разрезе отдельных групп продовольственных товаров больше всего подорожали овощи – на 27,1% по сравнению с декабрем 2022 года.

Фрукты стали дороже на 19,7%, а алкогольные напитки – на 11,8%.

Также подорожали:

яйца куриные (+9,5%);

кондитерские изделия (+5,7%);

молоко и молочные продукты (+5,6%).

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали лекарственные препараты (на 13,4%), а также ковры и ковровые изделия (на 10,0%).

Прибавили в цене печатные издания, легковые автомобили, обувь.

Среди услуг заметно подорожали туристические услуги (+25,3%), услуги железнодорожного транспорта (+23,6%), санаторно-оздоровительные услуги (+16,9%).