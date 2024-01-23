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Кадыров и его сын бежали из Мариуполя

  • 23.01.2024, 8:49
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Кадыров и его сын бежали из Мариуполя

Испугались дрона.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 22 января, прибыл в оккупированный Мариуполь. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, Кадыров приехал в разрушенный город, чтобы «протащить» своего сына Адама на должность мэра Мариуполя.

«Точнее - на главу администрации, которую назначает Пушилин. В первой половине дня он должен был провести совещание в городской оккупационной администрации по ул. Громовой, а затем красиво позировать в филармонии. Где, собственно, подчеркнуть, что сын должен быть здесь главным», - отмечает Андрющенко.

Однако после совещания охрана Кадырова заметила в 300 метрах от здания администрации беспилотный летательный аппарат и быстро эвакуировала его из города. Оказалось, что дрон подняли в воздух, чтобы снять игру в футбол. 

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