В Беларуси появилась вакансия с зарплатой до 25 000 рублей 1 23.01.2024, 8:58

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Кому предлагают такие деньги?

В государственном банке вакансий появилось объявление о поиске заместителя директора для работы в Минске. В графе «Заработная плата» указано, что платить будут от 15 000 до 25 000 рублей, пишет onliner.by.

Наниматель — Общество с ограниченной ответственностью «Бел Хуавэй Технолоджис». От кандидата ожидают знания китайского и английского языков в совершенстве, а также опыт работы в международных телеком-компаниях от 3 лет.

К слову, на данный момент зарплата до 25 000 рублей — самая высокая из всех объявлений в Банке вакансий. Учитывая, что средняя начисленная зарплата в стране составила, по данным на ноябрь, 1975 рублей 60 копеек, получается, что директор за один месяц может заработать примерно годовую среднюю зарплату по стране.