закрыть
23 января 2024, вторник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появилась вакансия с зарплатой до 25 000 рублей

1
  • 23.01.2024, 8:58
  • 3,644
В Беларуси появилась вакансия с зарплатой до 25 000 рублей

Кому предлагают такие деньги?

В государственном банке вакансий появилось объявление о поиске заместителя директора для работы в Минске. В графе «Заработная плата» указано, что платить будут от 15 000 до 25 000 рублей, пишет onliner.by.

Наниматель — Общество с ограниченной ответственностью «Бел Хуавэй Технолоджис». От кандидата ожидают знания китайского и английского языков в совершенстве, а также опыт работы в международных телеком-компаниях от 3 лет.

К слову, на данный момент зарплата до 25 000 рублей — самая высокая из всех объявлений в Банке вакансий. Учитывая, что средняя начисленная зарплата в стране составила, по данным на ноябрь, 1975 рублей 60 копеек, получается, что директор за один месяц может заработать примерно годовую среднюю зарплату по стране.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко