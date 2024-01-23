«Ник и Майк»: К осени Лукашенко может стать пятым колесом в телеге 1 23.01.2024, 9:12

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Принципиальные вопросы будут решать без него.

Синепалому очень нужен полноценный саммит с Россией, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Год хоть и завершается положительным балансом торговли с этой страной, но общий итог внешней торговли находится в глубоком минусе.

А, значит, нужны деньги. Кроме того, нужно еще понимание скорости транзита, степени контроля процесса со стороны России, а также конечной станции, куда этот поезд едет. Одного из аксакалов политики – Нурсултана Назарбаева – не так давно, например, чуть не выкинуло на рельсы.

Ставки очень высоки. Ускорение политической трансформации может привести к тому, что к осени синепалый станет пятым колесом в телеге, а самый принципиальный вопрос – войны и мира – будет решаться без него.

Синепалый и хунта сделали свое дело – спустили суверенитет в унитаз, и больше не нужны. Только мешают.