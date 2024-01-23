Молодым специалистам запретят выезд за границу? 23.01.2024, 9:30

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иллюстрационное фото: яндекс Дзен

Эксперты рассказали, как власти будут бороться с оттоком кадров.

В то время, как власти Беларуси заявляют об успехах в области занятости, даже официальная статистика говорит об обратном. А для решения «успешной» проблемы принимается целая концепция с новой ответственностью и патриотическим воспитанием. Журналисты «Белсата» разбирались в особенностях государственной кадровой политики.

18 января заместитель министра экономики Андрей Картун похвастался, что за 2023 год были решены три ключевые задачи. Среди них – «высокая занятость». В частности, по его словам, власти сохранили низкий уровень безработицы – чуть выше 3%. Также существенно сократились количество простоев и занятых неполный день.

Но оптимизм чиновника портит официальная же статистика: она показывает сильное и неустанное сокращение занятости в стране. По данным Белстата, в ноябре 2023 года в Беларуси было занято 4140,5 тысяч человек. Это на 2,8 тысячи человек меньше, чем в октябре, на 32,4 тысячи меньше, чем в январе, и на 48 тысяч меньше, чем за год до того.

В целом занятость в стране падает с 2011 года. Тогда в экономике работали 4632 тысячи человек, или на полмиллиона больше, чем сейчас. Наиболее же Беларусь потеряла работников в 2022 году – 66,7 тысяч.

При этом трудоспособного населения в Беларуси официально 5634 тысяч человек. То есть почти 1,5 млн человек могли бы работать, но по разным причинам этого не делают. Например, им запрещено это из-за участия в протестах или «неправильной» подписи на выборах 2020 года.

Значительно влияет на занятость и массовая эмиграция из страны. Представитель МВД Алексей Бегун сообщил 18 января, что только «за 2021–2022 годы покинули территорию Беларуси более 200 000 граждан»:

«Естественно, это чревато, ведь это трудоспособное население».

Его начальник – заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков – в октябре 2023 года оценивал количество «беглых» аж в 350 000 человек.

Новая концепция кадровой политики

Чтобы совладать с занятостью, власти Беларуси придумали новую концепцию Государственной кадровой политики. Соответствующий указ №1 Александр Лукашенко подписал 3 января. Предыдущая версия действовала 22 года – с 18 июля 2001 года.

«Концепция позволит придать деятельности по формированию кадрового потенциала Беларуси более системный и скоординированный характер. Документ призван стать методическим ориентиром для кадровых служб и каждого руководителя, на которого возлагается персональная ответственность за кадровую работу», – заявили в администрации Лукашенко.

Отдельно в концепции выделяется понятие кадровая безопасность как «состояние защищенности государства, отраслей экономики и сфер деятельности, регионов и организаций от внутренних и внешних рисков, вызовов и угроз, связанных с кадрами и их потенциалом».

Среди проблем, с которыми сталкивается кадровая политика в Беларуси, у концепции есть много чего: от распада СССР 33 года назад до иностранных компаний, которые «агрессивными способами ведут борьбу за перспективных специалистов и талантливую молодежь». Есть проблема и с молодыми людьми, у которых изменились «ценностные ориентиры и предпочтения» и для которых «приоритетными делаются вопросы личной жизни», которым хочется комфортных условий работы, самореализации и карьерного роста. В документе подчеркивается, что молодежь не хочет получать «рабочие профессии», а также снижается «привлекательность государственной службы для высококвалифицированных кадров».

А вот критики политики властей нет: они лишь достигают «существенных результатов», решают «проблемы» и «обеспечивают» гармоничное сочетание».

Целями государственной кадровой политики названы формирование кадрового потенциала, способного обеспечивать эффективное решение актуальных и перспективных задач общественно-политического и социально-экономического развития страны, а также создание условий и механизмов, направленных на обеспечение кадровой безопасности.

Среди основных задач – вовлечение трудоспособного населения в труд, удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах, эффективное использование трудовых ресурсов и их оптимальное распределение, совершенствование подбора и расстановки кадров, мотивация эффективного труда, повышение профессионализма и компетентности работников.

В документе прописано, что участвовать в Государственной кадровой политике должны все субъекты, независимо от форм собственности. А среди приоритетных направлений прописано «обеспечение стабильности государственного аппарата».

Выстраивать работу с кадрами планируется через «усиление персональной ответственности руководителей», контроль перемещения работников и привязку кадров к работе за счет жилья и иного «социального пакета». Также чиновники будут совершенствовать методологии и структуры, разрабатывать программы и стандарты, изменять законодательство и методы. Кроме того, планируется финансировать новые места работы согласно «приоритетам социально-экономического развития», стимулировать пенсионеров работать на пенсии и вводить правила корпоративной этики для «повышения уровня гражданственности и патриотизма работников».

Молодых людей ждет большее внимание к «целевикам», пропаганда престижа рабочих профессий, расширение волонтерства и бесплатного труда, а также духовно-нравственное и патриотическое воспитание «в соответствии с идеологией белорусского государства». А увольнять молодежь по причине «дискредитирующих обстоятельств» обещают реже.

Также планируется повышать привлекательность работы на селе и в малых городах, предотвращать отток кадров из Беларуси, создавать условия для возвращения уехавших и привлекать иностранных высококвалифицированных специалистов.

«Обеспечение государственной кадровой политики осуществляется путем: твердой производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины как основы для значительного вклада каждого работника в решение общих социально-экономических задач», – говорится в концепции.

«Глубокий смысл» и «принципиальная новизна»

Пропаганда уже увидела «глубокий смысл» в том, что концепция была утверждена первым указом в 2024 году. Есть в ней якобы и «принципиальная новизна»: Государственная кадровая политика распространяется не только на государственный сектор, но и на частный, который на нее не влияет, так как «именно государство в лице государственных органов определяет ее стратегию и тактику».

«Обновленная концепция базируется на национальной модели кадровой политики, принципы и ориентиры которой эволюционным путем сформированы главой государства. Суть этой модели – активное участие государства в кадровых и социально-трудовых процессах», – заявляет пропаганда, опять же минуя те вызовы, которые перед кадрами ставит само государство.

Телеканал СТВ уже рапортовал «как в каждом регионе страны приступают к работе по обозначенным направлениям». Там подчеркнули, что «документ подготовлен в кратчайшие сроки – всего за три месяца», что далеко не всегда является признаком качества.

Как заявил ректор Академии управления Вячеслав Данилович, обновленная концепция также является формой борьбы с США, которые «с союзниками диктовали условия всем, используя при этом ресурсы многих стран, в том числе кадровые». Беларусь же, сказал он, в отличие от стран Евросоюза, стремится сохранить суверенитет и не работать «на заокеанский центр силы».

В свою очередь колумнист «Рэспубліки» Владимир Волчков советует вообще не концентрироваться на молодежи, а обратить внимание на 2,3 млн пенсионеров, – «многие только спасибо скажут: и жить будет веселее, и лишний доход не помешает».

С кадрами разберутся – зарплаты упадут

«Экономическая газета» пишет, что ввиду остроты кадровой проблемы в Беларуси «вряд ли меры, анонсированные этим указом, заставят себя долго ждать». Однако издание подчеркивает, что дефицит кадров был одной из причин роста зарплат в Беларуси в 2023 году, когда большие деньги оставались едва ли не единственным конкурентным преимуществом нанимателей.

«По мере постепенного решения этой проблемы существует вероятность, что рост зарплат замедлится по мере того, как у нанимателей будут появляться дополнительные способы мотивации работников», – отмечает «Экономическая газета».

Запретят выезжать за границу?

У независимых экспертов есть большие сомнения относительно способности властей Беларуси решить кадровый дефицит. Экономист Анастасия Лузгина отметила в комментарии «Белсату», что отток кадров – зачастую высококвалифицированных, образованных и молодых людей – не единственная трудность на рынке труда. Остаются нерешенными и другие демографические проблемы. Да и у самих властей, судя по концепции, очень высокие требования к кадрам:

«Кроме того, что просто нанять человека, надо его удержать, надо, чтобы он был квалифицированным и чтобы у него была соответствующая гражданская позиция, чтобы он на одном месте работал долго».

По мнению Лузгиной, некоторые вопросы, как то патриотическое воспитание или подготовка кадров, действительно удастся решить директивным методом. Но решить именно дефицит кадров, а тем более высококвалифицированных, будет очень сложно, «ведь демографическая ситуация не может быстро измениться в лучшую сторону», – сказала она.

Уменьшить отток кадров, считает экономист, можно разве что из-за запрета или ограничения выезда за границу. Например, через отработки студентов, включая платников, но «фундаментально это не решит проблему». Не менее сложно будет привлекать и специалистов из-за рубежа.

«С учетом сформировавшегося в Беларуси имиджа вряд ли многое мы сможем привлечь. Беларусь на данный момент не привлекательна даже для граждан СНГ», – подчеркнула Лузгина.

Политика начинает мешать экономике

Экономист Сергей Чалый в своей передаче отметил, что утвержденная концепция показывает, как политика начинает препятствовать экономике.

«Такое ощущение, что ее писали ни экономические ведомства, ни Министерство труда, а какой-то КГБ или что-то еще. Правильно было бы назвать этот документ не «Концепцией государственной кадровой политики», а «Концепцией кадровой безопасности», – заявил он.

В частности, по его словам, одна из целей документа – «обеспечить лояльность этих самых кадров», включая чиновников.

«Если вы ставите задачу нахождения в органах государственной власти и управления только преданных себе людей, то у вас неизбежно окажется дефицит работников, особенно работников квалифицированных», – подчеркнул Чалый.