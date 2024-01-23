ISW: ВСУ продвинулись к западу от Донецка 23.01.2024, 9:38

1,562

У россияне есть незначительные успехи под Авдеевкой.

ВСУ ведут бои с оккупантами на многих участках фронта. Украинские войска продвинулись к югу от Красногоровки (к западу от Донецка). Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северо-западу от Бахмута вблизи Григоровки и Богдановки; возле Ивановского, Клещеевки, Андреевки, Северного.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых зафиксировано участие подразделений российской 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в якобы взятии Веселого 18 января.

Геолокационные кадры показывают, что оккупанты недавно вышли за пределы участка железной дороги к югу от Авдеевки. Российские и украинские источники сообщали о позиционных боях к северо-западу от Авдеевки у Очеретино, Новокалиново, Новобахмутовки и Степного; у самой Авдеевки; у Северного, Первомайского и Невельского.

Геолокационные кадры показывают, что украинские войска недавно продвинулись на шахту «Трудовская» к югу от Красногоровки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались вблизи Георгиевки и Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что войска РФ недавно немного продвинулись к северу от Никольского (юго-восточнее Угледара).