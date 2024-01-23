Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин сокращается 23.01.2024, 9:40

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Ученые рассказали, почему это происходит.

Ученые из университета Алькалы в Испании спрогнозировали, что средняя продолжительность жизни в 2030 году составит 86,54 года для женщин и 83,13 года для мужчин во всем мире. Результаты исследования опубликованы в PLOS One.

В рамках нового глобального исследования ученые проследили тенденции в показателях летальных исходов по разным причинам в разных странах и предположили, что темпы смертности во всем мире значительно снизятся. В научной работе использовались данные, предоставленные Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения. Они включали в себя информацию об ожидаемой продолжительности жизни людей разного возраста.

Команда изучила данные за период с 1990 по 2020 год, сгруппировав 194 страны по всему миру в кластеры на основе их сходства по девяти показателям, связанным со смертностью. Эти показатели отражали среднюю ожидаемую продолжительность жизни граждан при рождении и в возрасте 65 лет, а также модальный возраст при окончании срока жизни или общее число летальных исходов, происходящих среди людей определенного возраста в популяции. Эти данные послужили причиной для «объединения» стран в пять кластеров, которые в значительной степени соотносились с пятью континентами.

Отмечается, что кластер, в который вошла Африка, продемонстрировал значительное сокращение летальных исходов по всем причинам среди населения. Вероятнее всего, это связано со снижением заболеваемости ВИЧ и завершением различных конфликтов на континенте.

Также выяснилось, что разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается. Тем не менее, несмотря на эту тенденцию, в среднем женщины по-прежнему будут жить дольше мужчин. Ожидается, что в 2030 году средний жизненный срок составит 86,54 и 83,13 года для женщин и мужчин соответственно.

Авторы исследования добавили, что меньшая продолжительность жизни мужчин связана с тем, что с возрастом многие из них теряют Y-хромосомы в некоторой части клеток организма. Этот процесс связан с высоким риском развития возрастных заболеваний.