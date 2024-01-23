закрыть
23 января 2024, вторник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин сокращается

  • 23.01.2024, 9:40
  • 1,358
Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин сокращается

Ученые рассказали, почему это происходит.

Ученые из университета Алькалы в Испании спрогнозировали, что средняя продолжительность жизни в 2030 году составит 86,54 года для женщин и 83,13 года для мужчин во всем мире. Результаты исследования опубликованы в PLOS One.

В рамках нового глобального исследования ученые проследили тенденции в показателях летальных исходов по разным причинам в разных странах и предположили, что темпы смертности во всем мире значительно снизятся. В научной работе использовались данные, предоставленные Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения. Они включали в себя информацию об ожидаемой продолжительности жизни людей разного возраста.

Команда изучила данные за период с 1990 по 2020 год, сгруппировав 194 страны по всему миру в кластеры на основе их сходства по девяти показателям, связанным со смертностью. Эти показатели отражали среднюю ожидаемую продолжительность жизни граждан при рождении и в возрасте 65 лет, а также модальный возраст при окончании срока жизни или общее число летальных исходов, происходящих среди людей определенного возраста в популяции. Эти данные послужили причиной для «объединения» стран в пять кластеров, которые в значительной степени соотносились с пятью континентами.

Отмечается, что кластер, в который вошла Африка, продемонстрировал значительное сокращение летальных исходов по всем причинам среди населения. Вероятнее всего, это связано со снижением заболеваемости ВИЧ и завершением различных конфликтов на континенте.

Также выяснилось, что разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сокращается. Тем не менее, несмотря на эту тенденцию, в среднем женщины по-прежнему будут жить дольше мужчин. Ожидается, что в 2030 году средний жизненный срок составит 86,54 и 83,13 года для женщин и мужчин соответственно.

Авторы исследования добавили, что меньшая продолжительность жизни мужчин связана с тем, что с возрастом многие из них теряют Y-хромосомы в некоторой части клеток организма. Этот процесс связан с высоким риском развития возрастных заболеваний.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко