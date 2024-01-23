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Ленин и его ученик Путин

  • Геннадий Климов
  • 23.01.2024, 9:47
  • 1,742
Ленин и его ученик Путин
Фото: gosrf.ru

Мучил извечный русский вопрос.

На кухне в деревеньке Ново-Огарево дверь холодильника тихонечко приоткрылась и замерла, оставив узенькую щель. Безмятежная пустота будто покоилась в холодильнике, ни одного звука, как в бункере. Дверь тихо скрепя подалась чуть вперед, и из-за двери сперва показалось покрытое изморозью посиневшее ухо, явно рыбий глаз, сморщенный лоб весь в ледяных узорах, а потом уже все лицо в инее с истинно рыбьими глазами, надутыми щеками и маленьким невзрачным чуть курносеньким носом. Впечатление то еще, если ты один в доме и больше якобы никого. Дверцу холодильника явно живое существо придерживало маленькими бегающими по боковине ручонками. Из распахнувшейся уже двери с ледяным грохотом вывалился весь практически человек. Одет он был просто: костюм от Brioni за 500-600 тысяч рублей, галстук от Valentino за 11 тысяч рублей, рубашка оттуда же за 40.000, ботиночки от Baldinini за 160.000, ну и прочие аксессуары, по мелочи, на 2-3 миллиона. Рублей, рублей конечно. Ну, обыкновенный ходячий русский миллионосец. Крионированный человек долго ходил по помещению, разминая затекшие руки и ноги и оставляя за собою на полу влажные следы до тех пор, пока они не высохли. Злокозненные мысли не оставляли его.

– Ну, Соловей-соловей-пташечка!!! Эк, он меня определил, – думал он про себя, – и ведь не отопрешься! Ни в каком суде. Если будут спрашивать: а где вы были во время СВО?

От утечки фреона в холодильнике жутко болела голова. И как следствие, постоянно мерещилась мрачная Гаага.

– Кто же совершает окунание в купель вместо меня? Кто главнокомандующий? А кого выберут вместо меня? Ведь выборы-то настоящие, – терзались мысли по холодной голове.

Срочно нужна встреча с искушенным и умудренным опытом тертым калачом, смекнул он импульсивно.

Накинув быстренько любимое пальтецо шикарного прикида да канадскую шапку, он выбежал на улицу, за ворота, к трассе. Странно, но охраны не было. Ах, да, а кого охранять? Дом пустой. Быстро на остановку.

Рейсовый автобус. В автобусе к счастью никто не узнавал, а потому никто не приставал, не пели дифирамбы, не славословили, от чего он мучительно уставал, не просил выпить вместе с ним и не спрашивал автограф на память. Народ был занят своими делами: сумками и рюкзаками везли подешевевших курей, турецкие яйца, икру лососевых рыб, капусту, картофель, мясные консервы, фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и просто иные продукты или сидели и стояли, уставившись в свои телефоны и пальцами то и дело тыкали в экран.

Искали сводки с фронта СВО. Так он думал. И мысленно несся за советом. Мучил извечный русский вопрос: что делать?

Вот и Центр. Перебежав Красную площадь, свернул направо, возле мавзолея нашел потайную дверцу и открыл ее. Спустился в знакомое помещение, где в полумраке светился саркофаг. Сосредоточенно и затаив дыхание долго смотрел на вождя и, медленно наклонившись, поднял крышку.

Ленин, приподнявшись с подушечек, задрав бороденку вверх, саркастически бросил:

– Что же вы, батенька, такой неешительный. Главное – ввязаться в дъаку, а там посмотъим. Сто лет уже лежу. И все вот так вот подойдут, постоят, поглядят – и уходят...

– Я, м-м-м, посоветоваться.

– Что это вы там пье меня пуугу несете, вы же не Песков. Мединского начитались? А къоме него и дъугие истоики есть. Изучайте, батенька, матейиальную часть.

– Уверяю вас, м-м-м, Владимир Ильич, работы много на галерах. А Мединский всегда под рукой, первый советчик, глядишь, и бумажку какую поможет сочинить.

– Вот смотъю я на вас, как на пъодолжателя нашего дела, но не вижу еволюционной идеологии. И посмотъите как вы одеты. Да вы же, батенька, вылитый буужуй, баыыга, гедонист. Вы же чекист по пъиоде! Беите пъимей с Феликса Эдмундовича. У него гимнастейка и шинелка. И идея. А у вас? Где идея? У вас с Бегловым какая-то сойтийная идея. Куда вы тащите найод? И потом, что это за СВО? Что за тейминология? Война импеиалистическая пееходит в войну гъажданскую. Это, батенька вы наш, диалектика.

– Так мы же с буржуями типа и воюем. М-м-м.

– Это Укъаина буйжуи? Не моочте мне голову, батенька. Это ваше къупнобуйжуазное, натуально, олигайхическое и воовское и контъеволюционное ууководство загоняет нищее население в мясоубку. Аади ваших пъихотей. И вы еще ко мне за советом? О чем? Если метите на мое место или ядом со мной, так вот вам, батенька, мой йеволюционный совет: гоните эту всю вашу шушеру к чейтовой матейи. И без пъомедленья, иначе хуже будет. Аассия может не выдейжать. И где лозунги: Мий наодам, Земля къестьянам? Тут я вижу два пути:

– либо бъатание и конец войне;

– либо опять в холодильник, тогда все ешат без вас.

– Тъетьего, батенька, не дано. Для Аассии сейчас съочное пъинятие ешения айхиважно. Думайте.

Крышка саркофага сама собою закрылась. Ленин поудобней улегся на подушечки и замер.

А он подумал:

– Думайте... А как быть с ядерной бомбой, которой я немного помахал, правда, не угрожая, Лавров не даст соврать. И потом, операция когда-то заканчивается, даже хирургическая не длится два года. Вот, как Ленин ввязался в драку, – рассуждал он, – и что теперь? Господи (перекрестился), чем все это кончится?

Поднявшись на землю и стоя возле мавзолея, долго не решался куда податься: в Кремль или в деревеньку Ново-Огарево...

Геннадий Климов, kasparov.ru

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