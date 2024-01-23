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«Можно сказать, что из страны уехал целый Гомель»

  • 23.01.2024, 9:49
  • 1,814
«Можно сказать, что из страны уехал целый Гомель»

О настоящих масштабах миграции.

Читательница сайта Charter97.org считает, что власти занижают цифры уехавших из страны:

— На днях я прочитал в Интернете, что один товарищ начальник из милиции, отвечающий за миграцию, раскрыл большую тайну. Глава Департамента по гражданству и миграции Бегун назвал количество белорусов, выехавших за границу за последние годы. По его словам, это 200 тысяч человек.

Так уж получилось, что, прочитав новость, я отправилась на встречу с бывшими коллегами, с которыми много лет проработал в инженерной службе одного из заводов. И на таких встречах старые люди всегда говорят о своих детях и внуках. Раньше мы все хвастались, куда ездили наши потомки в путешествия, когда приедут к нам в гости вместе с внуками. На этот раз тон разговора был немного другим.

Оказалось, что из нас четверых в Беларуси живет только одна дочь Людмилы. Она осталась старой девой и сидит при матери. Дети трех других участниц посиделок, в том числе и наши, уехали за границу. Стали вспоминать других наших коллег-инженеров: почти у каждого дети, племянники поуезжали, чаще всего в Польшу. Уезжали по разным причинам – кто-то по экономическим, кто-то по политическим, но целыми семьями с маленькими детьми.

Раньше дети регулярно приезжали из-за границы к родителям, но сейчас появились опасения. Даже те белорусы, которые не были политическими активистами, читают новости на негосударственных сайтах или в Telegram-каналах, которые режим объявил «экстремистскими». И за это их запросто могут упечь за решетку.

Когда-то мы все сами ездили за границу, чтобы увидеть своих детей и внуков. Но попробуйте получить визу сейчас! А даже ее имея, знаешь, что сейчас пересечение государственной границы – это адское испытание!

Вот мы посидели, погоревали, осознав масштабы настоящей национальной катастрофы. Наверно, тот Бегун дает заниженные сведения, а на самом деле, возможно, 500 тысяч наших соотечественников уже покинули Родину.

Можно сказать, что из страны уехал целый Гомель. Вот такая ужасная цена за диктатуру...

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