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СМИ: Российская элита готова прекратить войну в Украине

  • 23.01.2024, 10:01
СМИ: Российская элита готова прекратить войну в Украине

Однако есть нюанс.

Российская элита готова прекратить войну, но против того, чтобы возвращать Украине оккупированные территории. К такому мнению пришли журналисты российского оппозиционного издания «Верстка», пообщавшись с анонимными собеседниками, представляющими элиту страны.

Также элита жалуется на то, что отдых как в самой России, так и в «дружественных странах» становится дороже, пишет СМИ.

Источник сообщает, что чиновники, работающие в государственных и военных кругах, выступают за прекращение войны, однако при условии, что Киев признает оккупированные территории частью России. Другая часть элиты выступает за полное уничтожение Украины, чтобы потом Москва могла «тихо и спокойно» планировать свое будущее без Европы.

Издание также процитировало слова российского политолога Ильи Гращенкова относительно итогов выборов президента России. Кремль зря надеется на то, что накануне выборов российская элита как-то активизируется. Наоборот, она будет пребывать в сонном состоянии, так как все прекрасно знают итоги самих выборов. Элита не ждет каких-то больших изменений во внешней и внутренней политике Путина. При этом так называемая «новая элита», которая появилась после аннексии ряда территорий Украины, прекрасно понимает, что не пригнет выше головы и не добьется новых подарков от Кремля, а «старая элита» прекрасно понимает, что их политический контроль в РФ ограничен.

Журналисты пришли к выводу, что большая часть российской элиты «апатична». Они уже усвоили и даже приняли социальные последствия войны с Украиной.

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