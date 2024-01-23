Белорусские склады забиты гречкой 5 23.01.2024, 10:12

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Торговые сети закупают более дешевую российскую крупу.

Белорусская гречка оказалась дороже российской. Торговые сети закупают ее неохотно, а на складах скопился запас, которого хватит до апреля 2025 года. О ситуации с белорусской гречкой пишут госСМИ.

В 2023 году по госзаказу было поставлено 26,3 тыс. т белорусской гречихи. На 1 января в организациях хлебопродуктов было 2,3 тыс. т гречневой крупы и 35,3 тыс. т – зерна гречихи. Таким образом, общие ресурсы гречневой крупы составляют 25,6 тыс. т. При годовом объеме потребления в 20 тыс. т. ее хватит до апреля 2025 года.

Вместе с тем в прошлом году в Беларусь было ввезено много российской крупы.