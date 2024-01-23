Британское издание Daily Mail обнародовало сценарий нападения России на НАТО 13 23.01.2024, 10:15

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В сценарии задействована и Беларусь.

Британская ежедневная газета Daily Mail со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов опубликовала вероятный сценарий нападения России на НАТО. Речь идет о 2044 году.

По мнению экспертов, возможные шаги России к 2044 году разноплановые.

В частности, поначалу это будут кибератаки, спровоцирующие глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников.

Затем РФ может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Под удары могут попасть аэропорты, морские базы, логистические центры.

Далее начнется наземная операция. Прежде всего, попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атаки на страны Балтии или Польшу.

После этого морской флот России попытается взять под контроль Арктику и с помощью ракет Северную Атлантику.

А затем Москва может принять паузу для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.

К слову, Сувалкский коридор — участок границы Литвы и Польши в 100 километров в ширину, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке — с Беларусью. В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Как известно, опасения безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы.

Теперь Литва и Польша готовятся провести совместные военные учения на Сувалкском перешейке или коридоре, чье расположение делает его крайне уязвимым в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.