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«От посольства получила смешную помощь — 20 евро»

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  • 23.01.2024, 10:27
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«От посольства получила смешную помощь — 20 евро»

Что делать, если в эмиграции умирает родственник?

Смерть близкого человека трудно пережить в любой стране, но если самое страшное случается вдали от дома, к душевной боли добавляется множество организационных проблем.

MOST подготовил инструкцию для таких ситуаций.

Самое страшное случилось в Польше — что делать?

Если близкий человек умирает в больнице, то свидетельство о смерти (karta zgonu) выдает врач в клинике.

Если трагедия случилась дома, то первый шаг родственников — звонок в скорую или семейному врачу. Доктор должен констатировать смерть и, если уход человека был ненасильственным, родственникам выдадут свидетельство о смерти.

Далее без предварительной записи нужно идти в Urząd Stanu Cywilnego. С собой нужно взять свидетельство о смерти, удостоверение личности умершего, а если такого нет — заявление с данными умершего). Администрация выдаст акт о смерти (akt zgonu).

О смерти человека в администрацию нужно сообщить в течение трех дней после ее наступления. Исключением является смерть от инфекционного заболевания: в таком случае о смерти необходимо сообщить в течение 24 часов.

Акт о смерти выдается бесплатно в трех экземплярах.

Когда родственники могут получить финансовую помощь?

Если человек работал на территории Польши легально и работодатель платил взносы в ZUS, то родственники, занимающиеся организацией похорон и репатриацией близкого, могут подать заявление на финансовую помощь. Она называется Zasiłek Pogrzebowy, ее сумма составляет 4 тыс. злотых.

Для получения пособия понадобится пакет документов: форма ZUS Z-12 или KRUS SR-26 (это заявление на выплату пособия), акт о смерти, свидетельство о рождении, оригиналы счетов, которые подтверждают расходы на похороны, документы о родстве с умершим, справка плательщика взносов.

На подачу документов у родственников есть 12 месяцев со дня смерти близкого. Как правило, пособие выплачивается через 2-8 недель после подачи заявления.

Куда обращаться, если надо репатриировать родственника на родину?

Многие белорусские ритуальные агентства оказывают услуги по репатриации тела. Среди прочего компании оформляют таможенные документы, занимаются бальзамированием тела и обеспечивают безопасную транспортировку.

Для перевозки умершего потребуется апостиль медицинского документа, выданного соответствующим медицинским учреждением, и справки о смерти, выданной компетентными органами Польши.

От родственников требуют выбрать ответственное лицо, которое будет либо сопровождать перевозчика, либо приедет в город назначения раньше — чтобы позаботиться о доставке тела домой, в крематорий или на кладбище.

Фирмы отмечают, что один из основных факторов, влияющих на стоимость перевозки — километраж. Средний тариф на 2023 год составляет 1,5 белорусских рубля за километр. Таким образом, только лишь за транспортировку, без учета дополнительных расходов, из Белостока в Гродно придется отдать около 124 белорусских рублей, из Варшавы в Минск — 817.

Польские фирмы, занимающиеся транспортировкой тел, обещают оформить документы в течение двух-трех рабочих дней. Сама перевозка займет еще от двух до четырех дней, включая праздничные. В стоимость услуг входит гроб, одежда, кремация или хранение тела в морге — сумма варьируется от 8 до 11 тыс. злотых.

Во сколько обойдутся похороны?

В 2023 году средняя стоимость похорон в Польше составляла около 7-8 тыс. злотых. Цены варьируются в зависимости от выбранного похоронного бюро, объема услуг и места, где будет проходить церемония. При условии, что родственники умершего могут рассчитывать на Zasiłek Pogrzebowy, в лучшем случае пособие покроет половину от итоговой стоимости.

По подсчетам Interia Biznes, услуги похоронных бюро начинаются от 2 тыс. злотых. За подготовку тела умершего придется доплатить еще 500 злотых. Самый простой сосновый гроб стоит более 1000 злотых, а цены на надгробия начинаются от 3 тыс. злотых.

Церемония похорон может стоить от 1500 до 3000 злотых, дополнительно оплачивается хранение тела в морге и приобретение места на кладбище.

Кремация обойдется в разы дешевле, сама процедура стоит от 600 до 800 злотых. Место в колумбарии — 2 тыс. злотых, а на кладбище — 1 тыс. злотых.

«От посольства получила смешную помощь — 20 евро»

В группах в соцсетях мы нашли несколько историй людей, которые пережили смерть близкого человека в эмиграции.

В семье Натальи произошло горе — дочь женщины умерла в Польше. Документы для репатриации дочери на родину белоруска собирала самостоятельно — переводила на русский язык akt zgony и делала апостиль в МИДе Варшавы.

Специализированная фирма взяла на себя обязанности по заказу гроба, забору тела из морга и его репатриации — за это Наталья заплатила 9,5 тыс. злотых.

Поддержки от белорусского посольства и диаспоры, необходимой в такой трагической ситуации, Наталья не получила.

В фейсбук-группе «Беларусы в Варшаве» женщина отметила, что на родине возникло много проблем с получением погребальных денег.

— Получила от посольства смешную помощь — 20 евро.

Польская сторона выплатила женщине материальную помощь в размере 4 тыс. злотых.

В жизни Алеси трагедия произошла вдали от дома. Белоруске пришлось заплатить астрономическую сумму в 30 тыс. злотых за репатриацию родственника на родину. При этом девушка отмечает, что польское законодательство предусмотрело такие случаи:

— Если самое страшное случится в Польше, то не бойтесь, никаких трудностей по похоронам иностранца здесь нет, — отмечает белоруска.

Юлия рассказала, что репатриация родственника в Беларусь обошлась в 3 тыс. долларов. А кремирование и панихида в 2021 году стоили 4,5 тыс. злотых.

— Я перевозила уже урну с прахом в обычном автобусе. Есть заморочки по документам, но все решаемо, — рассказала белоруска.

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