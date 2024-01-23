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В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ

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  • 23.01.2024, 10:36
  • 8,548
В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ

Раскрыты их данные.

В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ: среди целей украинской армии оказался командир саперного батальона армии России.

Как пишет УНИАН, данные о нем раскрыл офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (он публикует в сети результаты работы ВСУ под псевдонимом «Штирлиц») вместе с именами «пачки» из четырех оккупантов.

По его данным, в «груз двести» превратились:

Подполковник Маньшин Николай;

майор Гурин Максим

командир саперного батальона майор Драгуновский Евгений

старший лейтенант Диканев Виталий

лейтенант Степин Андрей.

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