В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ 6 23.01.2024, 10:36

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Раскрыты их данные.

В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ: среди целей украинской армии оказался командир саперного батальона армии России.

Как пишет УНИАН, данные о нем раскрыл офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (он публикует в сети результаты работы ВСУ под псевдонимом «Штирлиц») вместе с именами «пачки» из четырех оккупантов.

По его данным, в «груз двести» превратились:

Подполковник Маньшин Николай;

майор Гурин Максим;

командир саперного батальона майор Драгуновский Евгений;

старший лейтенант Диканев Виталий;

лейтенант Степин Андрей.