В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ6
- 23.01.2024, 10:36
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Раскрыты их данные.
В Украине ликвидировали пятерых важных военных РФ: среди целей украинской армии оказался командир саперного батальона армии России.
Как пишет УНИАН, данные о нем раскрыл офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (он публикует в сети результаты работы ВСУ под псевдонимом «Штирлиц») вместе с именами «пачки» из четырех оккупантов.
По его данным, в «груз двести» превратились:
Подполковник Маньшин Николай;
майор Гурин Максим;
командир саперного батальона майор Драгуновский Евгений;
старший лейтенант Диканев Виталий;
лейтенант Степин Андрей.