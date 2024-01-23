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В Климовичах без воды оставались более 50 многоэтажек и 1,5 тысячи частных домов

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  • 23.01.2024, 10:46
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В Климовичах без воды оставались более 50 многоэтажек и 1,5 тысячи частных домов
иллюстративное фото

Из-за аварий на трубопроводе.

Спасателям в Климовичах дважды пришлось выезжать по вызовам из-за аварии на трубопроводе на одной и той же улице. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Инциденты произошли 22 января утром и вечером на улице Ленина. Там прорвало трубы для подачи холодной воды.

Так, сначала на пульт МЧС поступило сообщение об аварии в семь утра. Пока трубу ремонтировали, без воды оставались 21 многоквартирный дом и 760 частных. Для жителей организовали подвоз воды. Примерно к двум часам дня подачу воды через трубопровод восстановили.

Однако вечером, около шести часов, спасателям поступила информация о том, что в другом доме на этой же улице произошло аналогичное ЧП. На время проведения ремонтных работ без воды оставались 31 многоэтажка и 761 частный жилой дом. Для жильцов тоже организовали подвоз воды. Примерно к полуночи трубопровод починили.

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