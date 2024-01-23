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Российскую крылатую ракету уничтожили из пулемета

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  • 23.01.2024, 10:52
  • 3,490
Российскую крылатую ракету уничтожили из пулемета

Видео ночного боя.

Во время ракетного удара российской армии утром 23 января на севере Украины уничтожили несколько крылатых ракет. Одну из них - из пулемета.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев в Telegram.

«В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага. Одна из них уничтожена пулеметом «Браунинг», - напивал он и обнародовал видео.

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