закрыть
23 января 2024, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко останется без охраны»

4
  • 23.01.2024, 10:58
  • 4,882
«Лукашенко останется без охраны»

Зачем режим решил изменить военную доктрину?

У Лукашенко озвучили изменения к военной доктрине. В одном из пунктов говорится, что нападение на союзников Беларуси будет расцениваться как нападение на саму страну.

Все эти и другие изменения могут рассматриваться как оправдание за вероятное нападение на Литву. А напасть на нее можно только с территории Беларуси. Об этом в разговоре с «24 Каналом» отметил ведущий канала «Ходарковский Live» Сергей Асланян.

Меры, которые Беларусь может принять, будут связаны c помощью России с Сувалкским коридором в Калининградской области. Оттуда могут выйти войска на Балтийские страны и Польшу.

«Россия начнет войну против Европы. Для этого надо, чтобы Беларусь пропустила войска или сама вступила в войну. Через Литву на Польшу и дальше. Это нужно оправдывать. Мы видим, как Лукашенко выступает на разогреве у Путина в вопросе, почему Беларусь напала на Литву», – объяснил ведущий.

Если Лукашенко решится бросить свою армию на Европу, то она вся там и погибнет. Диктатор будет расплачиваться белорусами, которые ему такого не простят, и он будет нуждаться в защите.

«Лукашенко останется внутри страны без защиты», – сказал Асланян.

Он добавил, что Беларусь уже не является нейтральной в этой войне. Поскольку позволила России со своей территории напасть на Украину, в частности, Киев.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко