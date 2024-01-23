«Лукашенко останется без охраны» 4 23.01.2024, 10:58

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Зачем режим решил изменить военную доктрину?

У Лукашенко озвучили изменения к военной доктрине. В одном из пунктов говорится, что нападение на союзников Беларуси будет расцениваться как нападение на саму страну.

Все эти и другие изменения могут рассматриваться как оправдание за вероятное нападение на Литву. А напасть на нее можно только с территории Беларуси. Об этом в разговоре с «24 Каналом» отметил ведущий канала «Ходарковский Live» Сергей Асланян.

Меры, которые Беларусь может принять, будут связаны c помощью России с Сувалкским коридором в Калининградской области. Оттуда могут выйти войска на Балтийские страны и Польшу.

«Россия начнет войну против Европы. Для этого надо, чтобы Беларусь пропустила войска или сама вступила в войну. Через Литву на Польшу и дальше. Это нужно оправдывать. Мы видим, как Лукашенко выступает на разогреве у Путина в вопросе, почему Беларусь напала на Литву», – объяснил ведущий.

Если Лукашенко решится бросить свою армию на Европу, то она вся там и погибнет. Диктатор будет расплачиваться белорусами, которые ему такого не простят, и он будет нуждаться в защите.

«Лукашенко останется внутри страны без защиты», – сказал Асланян.

Он добавил, что Беларусь уже не является нейтральной в этой войне. Поскольку позволила России со своей территории напасть на Украину, в частности, Киев.