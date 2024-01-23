Российские компании решили привлечь к труду десятки тысяч несовершеннолетних 23.01.2024, 11:20

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В стране дефицит рабочих рук.

Работодатели в России открыли более 42 тыс. вакансий для подростков от 14 лет в 2023 году. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, когда таких позиций было 14,5 тыс., следует из данных рекрутингового сервиса HeadHunter, которые приводят «Ведомости».

Чаще всего несовершеннолетних готовы взять на работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. Самое большое число приглашений приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции (административный и обслуживающий персонал), отмечают в HeadHunter.

Тенденцию более активного найма на работу несовершеннолетних подтвердили в Superjob, Ozon, «Ашан», «Вкусно — и точка» и других компаниях.

В Ozon рассказали, что развивают практику трудоустройства подростков с 2022 года и сейчас в компании работает около 50 человек 16–17 лет. «Ашан» в 2023 году трудоустроил 448 подростков в возрасте от 14 до 17 лет в 50 городах России. Во «Вкусно — и точка» 70% сотрудников — это молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. В прошлом году на работу было трудоустроено почти 19 тыс. подростков, сообщили в компании.

«Привлекать несовершеннолетних стали чаще, и мы ожидаем развития этого тренда ближе к лету, так как будет открыто большое количество временных вакансий», — говорит менеджер по развитию бренда работодателя кадрового холдинга «Анкор» Анна Яковлева. По ее словам, интерес к найму подростков есть также в агропромышленном секторе и индустрии гостеприимства (хостес, официанты, сотрудники отелей).

С 1 июня 2023 года в силу вступил закон, позволяющий нанимать на работу подростков с 14 лет с письменного согласия родителя и без специального разрешения органов опеки. Для бизнеса, умеющего работать с несовершеннолетними, появилась реальная возможность минимизировать дефицит человеческого ресурса и экономить на зарплатах, отмечает исполнительный директор экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Асхаб Индарбаев.

Однако категория несовершеннолетних «не может закрыть все вакансии», замечает член экспертного клуба ЦСР Илона Ильясова. Подростков можно рассматривать как «временный резерв неквалифицированной рабочей силы», соглашается управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.

На фоне войны в Украине, мобилизации и массовой эмиграции 86% российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, следует из опроса Superjob. Острая нехватка работников наблюдается практически во всех отраслях. Это признают транспортно-логистические компании (88%), промышленники (87%), торговые организации и предприятия сферы услуг (по 86%). О кадровом голоде также заявили 85% банков и 83% IT-компаний.