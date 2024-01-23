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Новый Porsche Macan 2024 рассекретили за несколько дней до презентации

  • 23.01.2024, 11:22
Новый Porsche Macan 2024 рассекретили за несколько дней до презентации

Фотофакт.

Опубликованы официальные изображения Porsche Macan второго поколения. Кроссовер презентуют уже 25 января, а пока на официальном сайте Porsche появились подробности новой модели.

Новый Porsche Macan станет электромобилем и в его дизайне чувствуется влияние модели Taycan. У кроссовера схожие тоненькие фары и фонари, соединенные диодной полосой. Крыша авто станет более покатой, а коэффициент аэродинамики снижен до 0,25.

Салон Porsche Macan 2024 ранее уже полностью рассекретили. Электрокар получил сразу три дисплея на передней панели и проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью. Мультимедийная система создана на базе Android и дополнена Google Maps.

Электромобиль Porsche Macan построен на полностью новой платформе РРЕ, которую также будет использовать Audi Q6 e-tron. Она поддерживает 800-вольтное электрооборудование, позволяющее быструю зарядку мощностью до 270 кВт.

Кроссовер Porsche Macan оснастят двумя электромоторами с суммарной отдачей 612 л. с. и 1000 Нм, а также батареей на 100 кВт∙ч. Его запас хода превысит 500 км. Кроме того, электрокар получит адаптивные амортизаторы, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

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