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«Королева марафонов» и государственные мужи

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.01.2024, 11:29
  • 1,348
«Королева марафонов» и государственные мужи
Елена Блиновская
Фото: Личный архив

Как в России развели Елену Блиновскую.

Суд по просьбе СК отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО за регулярное нарушение условий домашнего ареста. Кроме того, ей предъявили новое обвинение - неправомерный оборот средств платежей, по которому ей светит колония сроком до 16 лет.

Ну да, число зэков в РФ сократилось в 2,5 раза за 10 лет. Нужны новые. И слова Путина о смягчении наказаний по экономпреступлениям – обычное лицемерие.

Но еще большее лицемерие в другом. Государство годами закрывало глаза на бизнес т.н. «инфоцыган». Его вполне устраивало, что людей отвлекают от реальных проблем и дурят им голову, рассказывая, как они могут стать успешными, богатыми и т.п. И прикрыть эту лавочку решили, когда обирающие «буратин» умельцы «нагуляли достаточно жирка».

Но главное, что сами государственные мужи годами дурят не кучку доверчивых граждан, как блиновские, лерчии и т.п., а весь народ. И многим из одураченных приходится платить за это не деньгами - жизнями.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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