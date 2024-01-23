В Светлогорске мужчина «боролся» с входной дверью в магазине 23.01.2024, 11:33

Инцидент произошел на днях около трех часов ночи.

В Светлогорске клиент «ночника» выместил агрессию на входной двери магазина и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Департамента охраны МВД Беларуси.

Инцидент произошел на днях около трех часов ночи в одном из круглосуточных магазинов города. Сотрудники нажали тревожную кнопку из-за того, что пьяный посетитель начал бить дверь, а потом убежал.

Очевидцем произошедшего стал таксист, который и задержал мужчину недалеко от магазина, а затем передал его прибывшим по вызову силовикам.

Задержанным оказался 33-летний работник местного предприятия. Ранее в поле зрения милиции он не попадал. Оказалось, что мужчина выпивал в компании приятелей в тамбуре магазина, после чего устроил дебош.