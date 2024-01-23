СМИ: ЕС готов к радикальным действиям против Орбана 2 23.01.2024, 11:41

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Виктор Орбан

«Подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась».

Правительство Евросоюза готово к радикальным действиям, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ссылаясь на источники в правительстве ЕС, в издании сообщили, что 26 стран-членов готовы принять пакет военной помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от поддержки Венгрии.

«Чиновники добавили, что подготовка к такому сценарию уже хорошо продвинулась», - отмечают в сообщении.

Потенциальный запасной вариант будет заключаться в том, чтобы остальные страны-члены предоставляли военное финансирование Украине вне бюджетного процесса ЕС.

Источники отмечают, что если глава венгерского правительства решит пойти по этому пути, ЕС может начать следующий этап штрафных мер против Будапешта, что может привести к лишению его права голоса как страны-члена.

В издании допускают, что таким образом в правительстве ЕС могут начаться более широкие столкновения на фоне предупреждений премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На прошлой неделе словацкий лидер уже предупредил коллег, что он будет защищать Венгрию от любых потенциальных шагов, направленных на то, чтобы избавить правительство Орбана от возможности осуществлять свои права в блоке.

Блокировка 50 млрд евро от ЕС для Украины

В середине декабря 2023 года на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопросы помощи Украине будут рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Также 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что все члены ЕС одобрят помощь Украине в 50 млрд евро.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила свои надежды на возможность договоренности о пакете поддержки в 50 млрд евро для Украины, несмотря на возражения Венгрии.