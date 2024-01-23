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В столице как за городом: в Минске продается крепкий дом с садом и гаражом

  • 23.01.2024, 11:46
  • 2,048
В столице как за городом: в Минске продается крепкий дом с садом и гаражом

По цене двушки, недалеко от метро, не под снос.

Деревянный дом из 60-х годов прошлого века продается в Минске. Можно жить в столице как за городом — к дому прилагаются участок с садом, гараж и парковка во дворе. Важный момент — находится он в зоне сохранения индивидуальной застройки, значит завтра его сносить не собираются. Стоит же этот дом с удобствами и 4 комнатами как двушка, пишет realt.by.

Этот дом находится на пересечении улиц Попова и Софьи Ковалевской, до станции метро «Михалово» — минут 15, до остановки пригородной электрички «Столичный» надо пройти всего 730 метров.

В объявлении говорится, что дом относится к зоне сохранения индивидуальной застройки. Следовательно, этот частный сектор сносить не собираются.

Этот дом и в самом деле еще рано сносить — деревянный сруб сохранился неплохо.

Стоит отметить, что хата снаружи сохранила свой аутентичный вид и эстетику — никаких сайдингов на фасаде, окна довольно большие и еще в деревянных рамах, нет различного рода и возраста пристроек.

Дом одноэтажный, хотя вполне можно переделать чердак в жилую мансарду. Общая площадь — 67,7 м2. Планировка имеет свои особенности. Вход через веранду, из нее попадешь в кухню, в которой находится газовый котел двухконтурный с подогревом воды Bosch.

Далее попадем в жилую часть — здесь находятся зал и три небольшие спальни.

Стены ровные, с обоями. Потолки высокие, деревянные, выкрашенные в белый цвет. Пол деревянный. Общее впечатление — может не очень современно, но срочный ремонт не требуется.

Под совмещенный санузел отвели комнату на 4 квадрата с окном — в ней поместилась ванна, умывальник и унитаз. Газ, водопровод и канализация центральные.

Участок угловой, 7 соток. На нем имеются кирпичный гараж и сарай. Перед домом — большая парковка с тротуарной плиткой.

Территория ухожена, растут туи, ели, яблоневый сад.

Стоит же этот загородный дом в городе 78 000 долларов.

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