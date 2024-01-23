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Лукашенко созвал генералов

  • 23.01.2024, 12:03
  • 4,196
Лукашенко созвал генералов
иллюстративное фото

Диктатор испугался учений НАТО.

Лукашенко созвал генерало и призвал к бдительности «на фоне милитаристической обстановки в соседних странах».

«Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси знают и «бойцов этих отрядов».

Отметим, что НАТО на этой неделе проводит крупнейшие с распада СССР учения под названием Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Возможно, в связи с этим событием диктатор созвал совещание.

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