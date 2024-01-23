Эксперт: Хейли побеждает Байдена увереннее, чем Трамп 23.01.2024, 12:02

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В США идет предвыборная гонка.

Пока нельзя однозначно утверждать, что единственным кандидатом от республиканцев станет Дональд Трамп. Согласно результатам праймериз, у кандидата Никки Хейли 40%, поэтому она может обогнать Трампа, у которого пока 50%.

Такой мыслью с «24 Каналом» поделился российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что Никки Хейли имеет жесткую проукраинскую позицию. Ее поддерживает истеблишмент Республиканской партии.

Как может измениться выбор американцев

На президентское кресло страны претендуют три человека – это Джо Байден, Дональд Трамп и Никки Хейли. Есть разные опросы по результатам каждого из них. К примеру, если на выборах будет противостояние между Трампом и Байденом, то цифры показывают победу Трампа с отрывом в 5%.

Это объяснимо тем, что изменились настроения в главных группах поддержки Байдена, которые обеспечили его победу в 2020 году. Сюда относятся леволиберальное крыло партии, афроамериканцы, молодежь. Сейчас эти группы пронизаны популярными пропалестинскими настроениями, потому критикуют Байдена за поддержку Израиля. Под этим давлением он уступает Трампу.

- Если в финале президентской гонки будут Байден и Хейли, то она выиграет у него с 17%. Она увереннее побеждает Байдена, чем Трамп, потому что ее поддерживают практически все независимые кандидаты, – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Американских кандидатов условно можно разделить на 3 категории: склонных голосовать за демократов, за республиканцев и 20% колеблющихся, то есть независимых.

- Никки Хейли очень грамотно строит свою предвыборную кампанию. Она против Байдена и Трампа, против смотрящих в прошлое 80-летних кандидатов, тогда когда США нужно будущее, победа в войне и полная поддержка Украины и Израиля, – добавил Пионтковский.

У Трампа и Байдена очень большие антирейтинги, а позиция Хейли пользуется наибольшим спросом в американском обществе. Но все-таки она может проиграть праймериз. Все потому, что Хейли побеждает среди общенациональной аудитории, а у праймериз другая выборка. Как правило, туда ходят заангажированные партийные активисты, среди них большая группа фанатов Трампа.

- Это один из парадоксов американской двухпартийной системы, ведь кандидат, который может выиграть выборы у любого соперника, даже не может пройти на эти выборы через сито своей партии, – заметил Пионтковский.

Можно провести опрос, кого выберут люди между Байденом и Хейли. Это поможет Хейли увеличить свои шансы на выборах. Людям нужно показать, что она популярнее среди американцев, чем Трамп.

- Очень опасно доверять Трампу кресло в Овальном кабинете, учитывая его отношение к Украине, – подчеркнул российский публицист из США.