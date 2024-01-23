«У меня папа там, на первом этаже» 23.01.2024, 12:11

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В сети показали видео с разрушенной россиянами многоэтажкой в Харькове.

В сети опубликовали видео с последствиями ракетного удара по Харькову во вторник, 23 января. На нем пострадавшие в результате атаки и процесс поисково-спасательных работ на месте обстрела.

Видео последствий атаки показал New Voice.

На видео спасатели оказывают помощь пострадавшим, которые получили ранения во время ракетного удара.

На месте атаки по многоэтажке продолжаются поисково-спасательные работы. К ним, в частности, присоединились и гражданские и волонтеры.

«У меня папа там на первом этаже. Они (родители, — ред.) наверняка здесь были. Не знаю. Телефон занят. Наверное сел или разбился», — говорит мужчина, чьи родители, вероятно, до сих пор находятся под завалами.