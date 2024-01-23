Во сколько белорусской семьи обойдется недельный отдых в Турции в этом году?
- 23.01.2024, 12:15
Подсчитали эксперты.
Республиканский союз туроператоров Беларуси в помощью «АэроБелСервис» проанализировал цены на отдых в Турции.
Для расчета стоимости взяты параметры для самого популярного тура: двое взрослых и один ребенок в возрасте от 2 до 12 лет. В стоимость тура на Анталийское побережье включили авиабилеты, семь ночей проживания, питание «все включено и выше», трансферы и медицинскую страховку.
Экономичные, но хорошие отели категории 4−5*, предназначенные для тех, кто не предъявляет высоких требований к услугам:
- Май — 2100 — 2500 евро
- Июнь — 2400 — 2800 евро
- Июль — 2400 — 3200 евро
- Август — 2500 — 3400 евро
- Сентябрь — 2300 — 3000 евро
- Октябрь — 2200 — 2800 евро.
Хорошие, качественные 5* с хорошим питанием, сервисом, детской инфраструктурой и другими услугами:
- Май — 2100 — 2700 евро
- Июнь — 2400 — 3200 евро
- Июль — 2700 — 3300 евро
- Август — 2500 — 3200 евро
- Сентябрь — 2400 — 3000 евро
- Октябрь — 2500 — 3000 евро.
Отели 5*, высокого уровня Премиум/ Luxury:
- Май — от 2800 евро
- Июнь — от 3500 евро
- Июль — от 3500 евро
- Август — от 3800 евро
- Сентябрь — от 3400 евро
- Октябрь — от 3000 евро.
В РСТО отметили, что цены в зависимости от типа размещения могут довольно сильно колебаться.