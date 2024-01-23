Во сколько белорусской семьи обойдется недельный отдых в Турции в этом году? 23.01.2024, 12:15

Подсчитали эксперты.

Республиканский союз туроператоров Беларуси в помощью «АэроБелСервис» проанализировал цены на отдых в Турции.

Для расчета стоимости взяты параметры для самого популярного тура: двое взрослых и один ребенок в возрасте от 2 до 12 лет. В стоимость тура на Анталийское побережье включили авиабилеты, семь ночей проживания, питание «все включено и выше», трансферы и медицинскую страховку.

Экономичные, но хорошие отели категории 4−5*, предназначенные для тех, кто не предъявляет высоких требований к услугам:

- Май — 2100 — 2500 евро

- Июнь — 2400 — 2800 евро

- Июль — 2400 — 3200 евро

- Август — 2500 — 3400 евро

- Сентябрь — 2300 — 3000 евро

- Октябрь — 2200 — 2800 евро.

Хорошие, качественные 5* с хорошим питанием, сервисом, детской инфраструктурой и другими услугами:

- Май — 2100 — 2700 евро

- Июнь — 2400 — 3200 евро

- Июль — 2700 — 3300 евро

- Август — 2500 — 3200 евро

- Сентябрь — 2400 — 3000 евро

- Октябрь — 2500 — 3000 евро.

Отели 5*, высокого уровня Премиум/ Luxury:

- Май — от 2800 евро

- Июнь — от 3500 евро

- Июль — от 3500 евро

- Август — от 3800 евро

- Сентябрь — от 3400 евро

- Октябрь — от 3000 евро.

В РСТО отметили, что цены в зависимости от типа размещения могут довольно сильно колебаться.