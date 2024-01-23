У белорусской дочки российского банка сменился глава 1 23.01.2024, 12:44

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Владимир Лиходиевский

Ранее он работал в РФ.

У «Банка ВТБ» — новый председатель правления. Им стал Владимир Лиходиевский, сообщает пресс-служба этого финучреждения.

Ранее Владимир Лиходиевский с 3 января 2020 года работал заместителем председателя правления «Банк ВТБ» в Беларуси, на этой позиции он отвечал за работу двух департаментов — операционного, а также банковских и информационных технологий. До этого он в 2015–2018 годах трудился в России банке «Санкт-Петербург», а еще раньше работал в «Банке ВТБ» в Беларуси, в «Белорусском народном банке» и «Банке БелВЭБ».

Как сообщается, новый руководитель продолжит развитие банка с фокусом на цифровые финансовые решения для розничных и корпоративных клиентов.

«Банк продолжает переводить свои продукты и сервисы в цифровые каналы, повышая их доступность и удобство», — заявил Владимир Лиходиевский.

Акционер «Банка ВТБ (Беларусь)» — российский «Банк ВТБ».