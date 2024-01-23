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В Гомеле задержали экс-политзаключенного

  • 23.01.2024, 12:54
  • 1,048
В Гомеле задержали экс-политзаключенного

У Алексея Романова онкологическое заболевание.

Как стало известно «Радыё Свабода», около 6-7 утра к бывшему политзаключенному Алексею Романову пришли сотрудники силовых структур и провели обыск. Затем Алексея забрали на допрос в КГБ. Сообщается, речь шла об участии бывшего политзаключенного в «экстремистском формировании».

Алексей Романов — житель Гомеля, инвалид третьей группы с онкологическим заболеванием.

После событий 2020 года он отбыл срок — год заключения, за «оскорбление Лукашенко». После освобождения остался жить в Гомеле.

Сообщается, что это не единственное задержание в городе. Пришли также к некоторым родственникам политзаключенных, отбывающих наказание.

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