В Гомеле задержали экс-политзаключенного 23.01.2024, 12:54

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У Алексея Романова онкологическое заболевание.

Как стало известно «Радыё Свабода», около 6-7 утра к бывшему политзаключенному Алексею Романову пришли сотрудники силовых структур и провели обыск. Затем Алексея забрали на допрос в КГБ. Сообщается, речь шла об участии бывшего политзаключенного в «экстремистском формировании».

Алексей Романов — житель Гомеля, инвалид третьей группы с онкологическим заболеванием.

После событий 2020 года он отбыл срок — год заключения, за «оскорбление Лукашенко». После освобождения остался жить в Гомеле.

Сообщается, что это не единственное задержание в городе. Пришли также к некоторым родственникам политзаключенных, отбывающих наказание.