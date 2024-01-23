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Идеолог Путина Дугин призвал запретить в РФ комиков

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  • 23.01.2024, 12:54
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Идеолог Путина Дугин призвал запретить в РФ комиков

И приплел к этому Зеленского.

На фоне все большего закручивания гаек в РФ под предлогом борьбы за так называемые «традиционные ценности» автор фашистской концепции «русского мира» Александр Дугин потребовал запретить комиков.

Такой идеей он поделился у себя в Telegram-канале, заявив, что с юмором «надо завязывать».

«Это какое-то непотребство. Нас пытаются развлекать патологически тупые люди, полностью лишенные чувства юмора. Это как непрекращающийся „ужин с идиотом“, публичная демонстрация недостающих органов. Смотреть и слушать стыдно и противно», — пожаловался Дугин.

Свою позицию он решил обосновать, в том числе и тем, что президент Украины Владимир Зеленский тоже когда-то был комиком, а они, мол, «в погоне за аплодисментами могут зайти так далеко, как никто другой».

По его словам, «главой гильдии юмористов» и «покровителем шутов» является не кто иной, как сам «Дьявол».

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