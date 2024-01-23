В России насильник и убийца получил помилование после трех месяцев участия в войне 23.01.2024, 13:06

Георгий Повилайко

Его помиловал Путин.

Завербовавшийся на войну с Украиной житель Владивостока Георгий Повилайко, который отбывал наказание за убийство и изнасилование матери двоих детей Анны Кошулько, вернулся домой. Президент Владимир Путин помиловал его спустя три месяца после отправки на фронт, хотя по сложившейся практике осужденные должны отвоевать не менее полугода, пишет Vl.ru.

По словам источника, Повилайко увидели и сфотографировали соседи. «Звонят мне и говорят, как??? <…> Он заключил контракт в конце октября 2023 и уже дома, менее трех месяцев прошло! Они же на 6 месяцев контракт заключают», — рассказывает собеседник.

Издание также опубликовало письмо из региональной ФСИН, адресованное мужу убитой: в нем говорится, что Повилайко был условно освобожден 27 октября 2023 года в связи с заключением контракта с Минобороны. Супруг жертвы обращался в военное ведомство, в Генпрокуратуру и к местным властям с требованием вернуть осужденного в тюрьму, но безуспешно.

29-летний безработный Повилайко убил Кошулько в августе 2021 года. Утром она пошла за машиной в гараж, чтобы поехать на работу. Повилайко заметил женщину и отправился за ней.

«Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, она вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так вот… И она кричала — никто не вышел помочь. Никто…», — рассказал «Новой газете» муж покойной.

После убийства Повилайко сел в машину Кошулько и уехал купаться на море. В апреле 2022-го суд приговорил его к 24 годам колонии сразу по пяти статьям: убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, угон и применение насилия в отношении представителя власти. До совершения этого преступления он уже был судим и отбыл срок за грабеж с насилием.

Путин разрешил отправлять на войну убийц, насильников, людоедов, наркоторговцев и других осужденных, совершивших тяжкие преступления, в ноябре 2022 года. До этого мобилизовать таких граждан было запрещено законом. Однако, несмотря на это, вербовкой занимались Минобороны и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Согласно подсчетам журналистов, к ноябрю 2023 года Путин помиловал не менее 17 человек, получивших сроки за убийство. Некоторые уже совершили новые преступления. По данным на конец ноября, жертвами вернувшихся с фронта участников войны стали как минимум 30 человек.