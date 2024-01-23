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В жилых домах Минска нашли крыс и мышей с опасными инфекциями

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  • 23.01.2024, 13:17
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В жилых домах Минска нашли крыс и мышей с опасными инфекциями

В 70% случаев обнаружена туляремия.

В 2023 году в жилых домах Минска отловили почти 500 грызунов. У 17 из них были выявлены особо опасные инфекции, передает агентство «Минск-Новости».

В 70% случаев обнаружена туляремия (острое инфекционное заболевание, которое вызывает лихорадку, поражение лимфатических узлов и других органов). У 17% проверенных грызунов нашли геморрагическую лихорадку с почечным симптомом, а у 12% — лептоспироз (инфекция, поражающая мышцы, центральную нервную систему, капилляры, почки и печень).

Как сообщила директор центра профилактической дезинфекции Светлана Лободенко, дератизационные мероприятия (борьбу с грызунами) проводят не реже раза в месяц: обследуют тепловые пункты, трансформаторные подстанции, обрабатываются подвалы и мусороприемные камеры. Но по мнению специалиста, эти работы нужно осуществлять и в подъездах — об этом говорят и обращения жильцов.

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