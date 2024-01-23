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Бастуют северокорейцы

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  • Василий Головнин
  • 23.01.2024, 13:25
  • 8,098
Бастуют северокорейцы

Представители северокорейского начальства были во время бунтов взяты в заложники.

В Южной Корее среди перебежчиков из КНДР распространяются сведения о массовых забастовках и бунтах северокорейских рабочих, занятых на предприятиях Китая. В них участвуют вроде бы несколько тысяч человек, о таких волнениях сообщается впервые, говорится в докладе на эту тему, подготовленном бывшим северокорейским дипломатом Ко Ён Хваном. Он сейчас стал специальным советником южнокорейского министерства объединения, которое ведает отношениями с КНДР, сбором и анализом соответствующих данных.

В докладе говорится, что люди взбунтовались из-за того, что им так и не выдали зарплату из тех средств, которые северокорейским представителям выплачивали наниматели в Китае. Рабочим обещали, что деньги им выпишут разом при возвращении на родину, в КНДР. Однако, как утверждается, людей обманули, а вся их зарплата вроде бы была целиком отправлена в государственные структуры Северной Кореи.

Это вызвало массовое возмущение, и с 11 января началась забастовка на многих предприятиях в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, занятых, в частности, пошивкой одежды, переработкой морепродуктов. Утверждается, что некоторые представители северокорейского начальства были во время бунтов взяты в заложники, рабочие крушили оборудование. На переговоры были отправлены представители генконсульства КНДР в городе Шэньян. Они пообещали все выплатить, волнения к 15 января затихли, однако зарплата, как утверждается, до сих не выдана, сохраняется угроза нового бунта.

В числе прочих экономических санкций против Пхеньяна Совет безопасности ООН некоторое время назад запретил использование за границей рабочих из КНДР, поскольку заработанные ими средства направлялись и на военные программы. Всех командированных было приказано вернуть до конца 2019 года. Однако после вспышки коронавируса Северная Корея закрыла свои границы. В результате более 90 тысяч рабочих из КНДР застряли в различных странах – от Китая до Африки. До введения санкций, по подсчетам экспертов, бизнес на этих трудовых ресурсах ежегодно приносил Пхеньяну около 500 миллионов долларов.

Василий Головнин, Telegram

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