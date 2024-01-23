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Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

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  • 23.01.2024, 13:42
  • 4,158
Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

Может быть очень полезной.

Люди были поражены, узнав, что означает «малоизвестный символ» на приборной панели их автомобиля, а одна женщина призналась, что прошло «много лет», когда она узнала об этом.

Одна блогерша написала в TikTok, чтобы обратить внимание на эту деталь, которая, по ее мнению, может быть очень полезной для людей, испытывающих трудности, когда заезжают на заправку. Атинуке Эве из Лондона с выражением шока на лице указала на символ рядом с лампочкой «нужно заправить» на видео, пишет Mirror.

@tinukeawe I know I’m NOT the only one who didn’t know this simple life hack! Shout out to @Ms Clo for telling me otherwise I would have thought it was there for decoration and I’ve been driving for over 10 years 😂#carhack #emptytank #mumlife ♬ original sound - Tinuke

Атинуке, которая также является предпринимателем, сказала, что она только что узнала, что стрелка возле лампочки указывает на то, с какой стороны находится крышка бензобака, а ее фанаты пошутили, что теперь большинство из них тоже чувствуют себя немного ошарашенными.

Смотрите видео о том, означает маленькая стрелка на приборной панели автомобиля:

Она смотрит с разинутым ртом, прежде чем приблизить подсветку на приборной панели, которая имеет целью предотвратить путаницу во время заправки.

Блогер говорит, что это «простой лайфхак», и добавляет: «Мне потребовалось много лет, чтобы узнать, что эта стрелка, когда у вас заканчивается бензин в машине, показывает, с какой стороны находится дверца бензобака. Пожалуйста, скажите мне, что я не одна такая». В подписи к видео Эйв отмечает, что она «думала, что она там для украшения, а я вожу машину уже более 10 лет».

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