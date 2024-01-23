«Ставят вокруг Питера, готовимся к худшему» 3 23.01.2024, 13:49

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Вокруг Санкт-Петербурга появились ЗРК С-300.

Россияне сняли на видео установку ЗРК С-300 в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает ASTRA.

«После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300. Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться», - пишет издание.

Напомним, в ночь на 18 января минобороны РФ впервые сообщило о якобы перехвате беспилотника в Ленинградской области. Российские телеграмм-каналы писали, что дрон упал на нефтебазу в Санкт-Петербурге. По данным источников украинских СМИ, это была спецоперация ГУР.