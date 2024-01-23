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Польша и страны Балтии предлагают уравнять санкции против РФ и Беларуси

  • 23.01.2024, 13:55
  • 1,696
Польша и страны Балтии предлагают уравнять санкции против РФ и Беларуси

Новый санкционный пакет может быть принят уже в феврале.

Польша и страны Балтии предлагают уравнять секторальные санкции для Беларуси и России. Об этом пишет журналист Рикард Йозвяк. Такие предложения звучали и раньше, но реализованы пока не были.

Евросоюз как раз готовит новый пакет ограничений, который может быть принят в феврале.

Польша, Эстония, Латвия и Литва предлагают ЕС запретить импорт сжиженного газа и алюминия из РФ, ввести дополнительные ограничения для авиационной сферы, прекратить финансирование совместных научных исследований.

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