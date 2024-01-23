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Умер известный украинский комик Евгений Хаит, участник легендарной команды КВН из Одессы

  • 23.01.2024, 14:01
  • 4,072
Умер известный украинский комик Евгений Хаит, участник легендарной команды КВН из Одессы
Евгений Хаит

У него остановилось сердце.

В воскресенье, 21 января, в Одессе скончался украинский актер Евгений Хаит. Печальную новость сообщил друг артиста Олег Филимонов в «Фейсбуке».

Известно, что причиной смерти стала остановка сердца.

«Сегодня утром умер наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Остановилось сердце, хотя он никогда не жаловался. Пишу и не до конца понимаю, что произошло. Женька - умный, очень нежный и талантливый человек. Замечательные стихи, красивые и глубокие эссе в Instagram. Как же он любил жизнь!», - написал он.

Евгений Хаит был участником команды КВН Одесского государственного университета, актером «Джентльмен-шоу» и сценаристом «Голые и смешные».

Известно, что церемония прощания состоится 23 января в Одесской киностудии и продлится с 12 до 14 часов. Похоронят актера на Таировском кладбище.

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