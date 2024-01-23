Проучит ли Евросоюз Орбана и Фицо? 23.01.2024, 14:28

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Фото: Getty Images

Политолог рассказал, может ли Брюссель лишить Венгрию права голоса.

Правительство Евросоюза готово к радикальным действиям, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине, пишет Bloomberg. Могут ли Будапешт лишить права голоса?

Об этом сайт Charter97.org спросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Я думаю, да, такая процедура предусмотрена. Сейчас Евросоюзу придется с Венгрией на эту тему каким-то образом пообщаться и сделать конкретное предупреждение, после которого Виктор Орбан уже будет знать, каким образом его позиция может повлиять на статус Венгрии в ЕС. Пока не до конца понятно, как это все будет обставлено, но такая возможность предусматривается.

Пока этот параграф еще не был введен в действие, чтобы какая-то страна была лишена права голоса. Если это произойдет, это будет серьезный шаг, который может повлиять и на нынешнее правительство Словакии.

Премьер-министр Роберт Фицо тоже высказывается странным образом об Украине, чем дальше, тем хуже. В последнее время его антиукраинская риторика заметно усилилась, там и совет Украине пойти на территориальные уступки, и заявление, что Украина якобы несамостоятельное государство, которое находится под управлением США.

Но ответ на это уже появился, украинское посольство в Словакии выступило с критическим заявлением. Завтра должна пройти встреча Фицо с Денисом Шмыгалем (премьер-министр Украины — ред.). Это произойдет в Ужгороде, думаю, там разные были причины, почему Фицо не захотел ехать в Киев, не только связанные с безопасностью, но и политические. В последние несколько дней в Словакии высказывались соображения, что украинская сторона может отменить эту встречу, но пока этого не произошло. Кстати, по итогам не будет пресс-конференции.

Так что если Еврокомиссия сейчас начнет заниматься Венгрией именно в ракурсе ее антиукраинской политики, то это будет и для Фицо, с его точки зрения, весьма неприятный сигнал.

— Ждать ли «орбанизации» Словакии или в стране есть запас противодействия этим процессам?

— Запас противодействия, конечно, есть, и он достаточно сильный. Сейчас в Словакии каждую неделю проходят массовые манифестации протеста против политики нынешнего правительства. Основное содержание этих демонстраций — это протест против попыток правительства Фицо подорвать режим правового государства в Словакии, внешняя политика пока что там особо еще не звучала. Послезавтра будет следующая такая демонстрация. Не исключено, что там уже будут обсуждать отношение Фицо к Украине, его заявления и шаги в области внешней политики.

Но то, что он будет пытаться концентрировать свою власть, это совершенно очевидно, процесс уже начался. Правительственные деятели исходят из того, что в парламенте у них большинство и им удастся протолкнуть все поправки, которые они сейчас принимают.

Оппозиция тоже ведет себя довольно активно в парламенте, пытается противодействовать правительственной коалиции. Здесь они называют это обструкцией, но на самом деле это процесс филибастеринга , когда какая-то часть депутатов решает воспользоваться механизмом обсуждения, затянуть дискуссию как можно дольше, чтобы отложить принятие решения на более поздний срок. Механизм такой есть, но правительственная коалиция пытается всяческими способами ограничить такую дискуссию. Представители правящей коалиции вводят ночные заседания, кто хочет выступить — пожалуйста, выступайте, но только ночью.

Но правила, которые определяют работу парламента, имеют статус конституционного закона, их нельзя так легко изменить. Запас прочности демократии в Словакии есть, это и гражданское общество, и независимые СМИ, и оппозиция. Опять-таки, повторюсь, правительство Фицо будет пытаться проталкивать свои законы любой ценой, но на это может прийти реакция Евросоюза. Все, что говорит Фицо, это пока риторика, но это не значит, что в один момент он не решится претворить эту риторику в жизнь.

Если Еврокомиссия начнет заниматься практической реализацией вопроса о лишении Венгрии права голосовать, то тогда Фицо, может быть, опомнится.

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