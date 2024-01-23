Три вызова для мира и Трамп Владимир Фесенко

23.01.2024, 14:21

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Чего боялись больше всего участники форума в Давосе.

Международный экономический форум, ежегодно проходящий в Давосе, посвящен, как гласит его название, экономическим проблемам. Однако дискуссии в Давосе-2024 зафиксировали парадоксальную картину. В мировой экономике ситуация выглядит относительно неплохо, или не так проблемно, как думали год-два назад. И главными темами обсуждения стали проблемы, которые не являются чисто экономическими, но которые диагностированы как ключевые вызовы для современного мира и, соответственно, для глобальной экономики.

Проблема номер один — геополитические риски. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в мире началась эпоха «конфликтов и конфронтации, раздробленности и страха». Ее вывод: «Без сомнения, мы сталкиваемся с самым большим риском для глобального порядка в послевоенную эпоху».

Второй вызов — искусственный интеллект и сногсшибательные последствия его внедрения в различные сферы общественной жизни.

Вызов третий — страхи перед потенциальными вызовами новой пандемии, условной болезни «Х» («икс»).

Диагноз есть. А есть ли рецепты решения этих проблем?

Проще всего с так называемой болезнью «Х». Термин, кстати, не новый, о чем и напомнил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, который и призвал мир подготовиться к будущим неизвестным заболеваниям, которые могут угрожать человечеству — так называемым болезням «Х». ВОЗ использует этот термин с 2018 года — это условное обозначение болезней, о которых мы еще не знаем. Тогда, правда, на потенциальную проблему не обратили достаточного внимания. Все изменилось после пандемии Covid-19. «Вы можете даже назвать Covid-19 первой болезнью X, и это может произойти снова. Лучше всего предусмотреть то, что может произойти, и подготовиться к этому», — подчеркнул глава ВОЗ. Вот, собственно, и тезисная формулировка рецепта решения проблемы. Но, что-то мне кажется, что в этом рецепте есть явно выраженный институциональный интерес. ВОЗ очевидно понравилось выступать в роли глобального антикризисного менеджера, и хочется сохранить за собой эту роль и в дальнейшем. Однако подозреваю, что многие с этим не согласятся, особенно с кучей разнообразных и довольно жестких эпидемиологических ограничений. Однако механизмы быстрого и глобального реагирования на условную болезнь «Х» будут разрабатывать, учитывая, в том числе и опыт борьбы с пандемией Covid-19.

Сложнее с другим вызовом — «искусственным интеллектом». Масштабы проблемы только осознаются. Кроме того, это не только риск и угроза (причем в разных смыслах, от потери огромного количества рабочих мест до непредсказуемых последствий внедрения искусственного интеллекта в различных сферах общественного развития), но и новый мощный инструмент развития. Запретить дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь уже не получится, ограничить — достаточно трудно. Скорее наоборот, в области искусственного интеллекта уже начинается глобальная конкуренция. В лучшем случае, этот процесс попытаются хотя бы относительно контролировать.

Казалось бы, что наиболее знакомая и традиционная проблема — геополитические вызовы. Но международные проблемы и вооруженные конфликты уже не просто накапливаются, они начинают развиваться по принципу цепной реакции. Старый мировой порядок в значительной степени разрушен, а каким будет новый, никто не знает, и противоречия интересов в процессе формирования новых правил глобального сосуществования только усиливаются. Универсальных, взаимоприемлемых рецептов нет, а предлагаемые — противоречат друг другу.

Россия навязывает порядок, построенный на доминировании агрессивной военной силы нескольких крупных государств, с разделением между ними сфер влияния.

Китай использует Россию как таран для разрушения старой международной системы, а сам постепенно формирует организационный каркас и сеть своего глобального влияния.

Украина вместе с некоторыми нашими партнерами предлагает, прежде всего, остановить и наказать главного нарушителя международных правил — Россию, а также модернизировать глобальную систему международной безопасности. Но США и Евросоюз, на данный момент, еще не готовы к решительным действиям. В лучшем случае они пытаются притушить имеющиеся кризисные пожары и остановить масштабы их распространения. Однако предупреждения об угрозах будущей войны с Россией, а возможно и с Китаем, и призывы о необходимости подготовки к такой войне звучат на Западе все чаще. Если эти тенденции продолжатся даже стихийно, нас ждет неизбежное противостояние коалиции демократических государств с «осью зла» наиболее агрессивных тоталитарных режимов (Россия, Северная Корея, Иран). Китай некоторое время не будет присоединяться к этой «оси зла», но будет использовать ее в своем геополитическом противостоянии с США.

На экваторе Давосского форума появилось осознание еще одного потенциального вызова, который имеет конкретное имя — Трамп. После уверенной победы Трампа на республиканских праймериз в Айове, в кулуарах Давоса, в том числе и на украинских площадках, только и обсуждали вероятные перспективы и последствия победы Трампа на президентских выборах в США. Спектр оценок — от апокалиптических оценок (политический кризис в США, кризис единства и ослабление Западного мира, выход США из НАТО и т. д.) до сдержанного самоуспокоения (жить можно и с Трампом, но надо готовить особую стратегию и тактику взаимоотношений с Трампом и его командой). Но все соглашаются, что вероятная победа Трампа на президентских выборах в США станет настоящим политическим землетрясением с глобальными политическими последствиями, к которым стоит готовиться уже сейчас. И это станет еще одним весомым фактором продолжения, а возможно и роста глобальной политической турбулентности.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»