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Медведев пригрозил США «неизбежной» войной за Аляску

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  • 23.01.2024, 15:03
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Медведев пригрозил США «неизбежной» войной за Аляску

Зампред Совбеза РФ отметился сумасшедшим постом.

Война с США из-за Аляски «неизбежна», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «По словам представителя госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну, пусть так. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день вернется. Теперь война неизбежна», — написал Медведев 23 января в англоязычной версии своего блога в X и добавил в конце хохочущий смайлик.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря госдепа США Ведант Патель заявил, что президент России Владимир Путин «не получит» Аляску. Этими словами он прокомментировал слухи о том, что Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски Соединенным Штатам названа «незаконной».

После 24 февраля 2022 года Медведев стал основным рупором ядерной риторики Кремля и даже пугал уничтожением всей цивилизации в случае угрозы существованию России. «Мир без России нам не нужен», — подчеркивал он. Также Медведев заявлял, что Кремль начнет ядерную войну, если потерпит поражение в Украине. Последний раз он обозначил условия для ядерного удара по Украине 11 января. А уже на следующий день пригрозил войной Британии из-за соглашения о безопасности Украины.

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