«Слушаю от заказчиков хвалебные оды» 2 23.01.2024, 15:18

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Фото: pixabay.com

Три истории белорусов об увлечениях, на которых можно заработать.

Некоторые белорусы находят себе хобби, в которое погружаются с головой. В некоторых случаях увлечение раскручивают так, что оно становится успешным и позволяет получать дополнительный доход. «Зеркало» пообщалось с тремя такими белорусами, у каждого из которых есть любимое увлечение — кулинария, кожевенное дело и деревянные игрушки.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

«Все раскупили, даже брелоки, которые я делал одними из первых»

Около 15 лет Александр (имя героя изменено) работает в IT-сфере, он программист. Александр уточнил, что размер его заработка настолько хорош, что не хочет его озвучивать. Свою работу мужчина любит, однако в последнее время он стал замечать, что выполнять ее стало скучно — никаких новшеств, задания превратились в рутину без обратной связи от заказчика. Но удовольствие и радость вернулись в жизнь благодаря внезапно появившемуся увлечению — кожевенному ремеслу.

— Примерно год назад на глаза мне попалось видео, как мастер делал какое-то изделие из кожи. Процесс настолько привлек мое внимание, что я сам захотел сделать что-нибудь, — вспоминает Александр о том, как начиналось его хобби.

Мужчина тут же отправился в магазин, купил себе разных видов кожи, фурнитуру, инструменты. Собеседник отметил, что не задумывался о том, принесет ли ему прибыль новое занятие, не было идей, что он будет изготавливать, как распорядится аксессуарами.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В домашнюю мини-мастерскую превратился небольшой столик в зале, там Александр сделал свои первые брелоки и ремешок.

— Как и что делать, я учился по видео в интернете разных мастеров, но иногда до каких-то моментов додумывался сам. Также у меня появился знакомый, он очень опытный мастер, мог уточнять что-то у него.

Когда ремешков, браслетов, кошельков стало довольно много, жена Александра предложила ему выставить изделия на продажу через интернет. Также девушка завела страничку в соцсетях, где размещала фото и видео изделий, изготовленных мужем.

— Все раскупили, даже брелоки, которые я делал одними из первых. Более того, ко мне начали обращаться люди с просьбой выполнить какое-то конкретное изделие, они показывали фото, и я принимался за работу. Ни разу не было изделия, чтобы я не смог его повторить или того хуже — испортил.

Александр все больше погружался в кожевенное дело, он тратил на хобби значительные суммы из семейного бюджета. Например, купил себе для работы хороший стол, который не рухнет, если придется стучать по столешнице. Он также заказал у кузнеца качественный стальной инструмент и закупил за границей итальянскую кожу. По его подсчетам, менее чем за год на хобби ушло 7500 рублей.

— Я пробовал работать с разной кожей, как самой простой — коров, коз, лошадей, так и экзотикой, например, кожей змеи, крокодила. Конечно, это все отражается на стоимости товара. Например, ремешок для часов может стоить от 70 до 280 рублей, недорогой кошелек — около 120 рублей, портмоне из кожи ската или змеи — около 400 рублей.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Свои изделия мастер рассылает по всей Беларуси, с заказчиками из других стран он пока не работает, так как есть проблемы с расчетом за заказ. Однако у него есть идея продавать свои аксессуары на западе через друга, который открыл тату-салон в одной из европейских стран.

Собеседник отметил, что заниматься хобби ему нравится больше, чем работать в IT. Вдохновения и радости становится больше, когда Александр получает восторженные отзывы об изделии от заказчиков. Однако о том, чтобы увлечение заменило программирование, речи все же не идет: доходы от этих двух процессов слишком разные, не в пользу хобби.

— На кожевенном деле сейчас я зарабатываю примерно 820 рублей в месяц и только недавно вышел в ноль по вложенным деньгам. Но я работаю всего несколько часов в день, к тому же не ежедневно. Думаю, что при полной дневной загрузке можно заработать 1500 рублей. Кстати, эту идею могут подхватить творческие люди, которые хотят иметь дополнительный приработок. Конечно, придется потратиться на материалы и инструменты, на это для старта им хватит рублей 700.

«Слушаю от заказчиков хвалебные оды»

Минчанка Наталья (имя героини изменено) — рядовой офисный сотрудник. Чтобы заработать побольше, она совмещает работу в нескольких компаниях. Ее общий заработок в месяц составляет примерно 3000 рублей.

— По работе мне приходится очень много бегать, я очень стрессую, чтобы все успеть. В последнее время особенно большая нагрузка, за три года я ни разу не была в нормальном отпуске и не ходила на больничные, потому что всем от меня что-то надо было, — рассказала о своей работе Наталья.

Но девушка нашла способ отключаться от рабочей круговерти, а помогла в этом тяга к еде. Собеседница рассказала, что очень любит вкусно поесть, но блюда обязательно должны быть приготовленными из качественных продуктов. Около года назад она начала проводить на кухне «кулинарные эксперименты», пробовала готовить по разным рецептам, набиралась опыта у мастеров в интернете.

— Я поняла, что готовка для меня — это релакс, на кухне я расслабляюсь, мозг просто отключается от сторонних проблем. Так что после возвращения с работы я могу несколько часов что-то готовить.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Сперва Наталья угощала своими блюдами домочадцев, потом начала предлагать их своим друзьям и знакомым. Все хвалили повара и говорили, что у нее так хорошо все получается, что пора открывать ресторан.

— Знакомые и друзья начали просить приготовить блюда на заказ. Я с радостью отзываюсь на эти просьбы. Готовлю утку по-пекински, рулеты и руляды, салаты разнообразные, борщ, пироги, вяленое мясо, рыбные и мясные консервы, полуфабрикаты под заморозку — блинчики с разными начинками, пельмени, чебуреки. Потом с удовольствием слушаю хвалебные оды от заказчиков.

Прошлой осенью Наталья сделала около 300 банок закаток: лечо, маринованные грибы, помидоры, огурцы, солянку, кабачковую икру. Зелень для домашних консервов она выращивала на подоконнике и балконе, там же росли помидоры. Остальная продукция из деревни — от мамы и леса. Эту продукцию заказчики начали активно покупать.

— Цены у меня невысокие, находятся примерно на одном уровне с магазинными. Я их назначаю, чтобы отбить себестоимость и немного плюса к цене. Но в моих блюдах нет всякой химии. Например, банку огурцов 0,5 литра и грибов в такой же таре я продавала по 5 рублей, тушенка из свинины с говядиной стоила тоже 5 рублей, борщ 7 литров — 25 рублей, утка по-пекински — 50 рублей (так дорого, потому что она готовится трое суток), пироги 10−15 рублей, блинчик — 1,5 рубля, кило пельменей — 10 рублей.

С каждым днем заказчиков у Натальи все больше — работает сарафанное радио. Кулинар прислушивается к просьбам заказчиков и изучает спрос. Сейчас она откладывает деньги с заработка, чтобы сменить сферу деятельности, как только станет возможно.

— Моя большая мечта — уехать в деревню, посадить свои сады-огороды, завести кур и там уйти в готовку на постоянной основе. Домик себе я уже присматриваю.

«Это не работа, пока больше отдушина»

У гомельчанина Олега в Беларуси были две фирмы по производству мебели, изделий из стекла и зеркал. Весной 2022 года после отсидки 15 суток по «политической» «административке» мужчина спешно уехал из Беларуси, оставив семью, потому что узнал о заведенном на него уголовном деле. Его новым местом жительства на некоторый срок стала Грузия.

— В Грузии сперва я жил один, дожидался приезда жены и детей, но их выезду препятствовали силовики. Я пытался обжиться, устроился на работу по своему профилю, сперва был рядовым сотрудником, а потом дорос до руководителя, — вспоминает мужчина.

Изделия, которые изготавливает семья Олега. Фото из архива героя

Олег говорит, что тогда очень скучал по своим детям, а особенно по двухлетнему сыну. Как-то он сделал для малыша игрушечный замок-конструктор из деревянных деталей, решил, что подарит ему по приезде.

— Также я делал игрушки в качестве подарков и преподносил их хорошим людям. Например, такой презент получили хозяева грузинского отеля, где я жил некоторое время. Это была прекрасная семья, когда они узнали, что я политзэк, то переселили меня в огромный номер и опустили цену до самой минимальной.

Изделия, которые изготавливает семья Олега. Фото из архива героя

Через несколько месяцев жене и детям Олега удалось приехать в Грузию. Тогда нашему собеседнику пришла идея о том, что деревянные игрушки неплохо было бы изготавливать для продажи. Ведь на улицах старого города торговали всем — от старой тряпки до хачапури и вина. Так после основной работы он начал делать деревянные самолеты, корабли, смешных человечков и другие изделия. Продавала их жена мастера, а витриной служили окна их квартиры, расположенной на первом этаже здания.

— Очень много вещей покупали сами грузины для украшения своих отелей и магазинов.

Особенно много игрушек уходило под Новый год. Я давно не делал столько дедов-морозов и разных новогодних персонажей.

Через несколько месяцев белорусы переехали жить в новую страну — Израиль. Уезжая, Олег захватил с собой целую сумку деревянных заготовок для игрушек.

— В Израиле я нашел работу по своему профилю, но не на позиции руководителя, сейчас я обычный сборщик и монтажник мебели премиум-класса. Времени на работу с учетом дороги туда-обратно уходит много — 13,5 часа, — рассказал Олег.

Несмотря на занятость, мужчина не бросил изготавливать игрушки. Более того, семья начала развивать это направление, помимо изделий из дерева они стали делать игры-шнуровки. Под проект запустили семейную мастерскую craft workshop «MAViA».

— Над поделками работает вся семья. Я не назвал бы это работой и тем более заработком, хотя вырученная сумма выходит уже достаточно хорошая, но пока это больше отдушина.

Изделия оказались востребованы в Израиле как среди репатриантов, так и коренных израильтян. Сейчас стоит вопрос о необходимости покупки оборудования и станков для организации мелкосерийного производства, говорит Олег.

Изделия, которые изготавливает семья Олега. Фото из архива героя